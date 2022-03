"Gieriges" Paderborn ohne Drei

Ein "heißes Spiel" erwartet Lukas Kwasniok beim Gastspiel seines SC Paderborn bei Jahn Regensburg (Sonntag, 13.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Die Vorzeichen haben sich seit dem Hinspiel verändert.

Mit Paderborn beim Jahn am Ball: Regensburg-Kenner Marcel Correia. imago images/Schreyer

In Paderborn trafen sich am 10. Spieltag der SCP und Regensburg zum Verfolgerduell, damals traf der Dritte auf den Zweiten des Tableaus, man trennte sich nach einer spannenden und ansehnlichen Partie mit 1:1.

Die "Gier nach weiteren Punkten" sei bei beiden mittlerweile im Mittelfeld angekommenen Teams nach wie vor vorhanden, meinte Kwasniok am Freitag auf der Pressekonferenz zum Spieltag. Deshalb erwarte er am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) ein "heißes Spiel" und ist überzeugt, dass seine Schützlinge in Regensburg "harte Arbeit" werden abliefern müssen.

Auch Mehlems Einsatz fraglich

Beim Jahn nicht dabei sein können mit Philipp Klement (Muskelfaserriss im Oberschenkel), Marco Schuster (Gelbsperre) sowie Julian Justvan (Erkältung) drei Stammkräfte. Zudem steht das Mitwirken von Marcel Mehlem auf der Kippe: "Er hat aktuell mit Wadenproblemen zu kämpfen", ließ Kwasniok wissen.

Welche Anfangsformation der Paderborner Coach beim seit sieben Partien sieglosen Jahn (0/2/5) auf den Platz schicken wird, stand am Freitag noch nicht fest: Zwar sei er in seinen Überlegungen schon weit fortgeschritten, aber: "Der eine oder andere Spieler konnte verletzungsbedingt nicht vollumfänglich trainieren. Daher brauche ich noch die nächsten zwei Tage."

Kwasniok setzt auf Correias Insiderwissen

Sicher dabei sein wird aber wohl ein Regensburg-Kenner: "Es spricht alles für einen Einsatz von Marcel Correia, Cello kennt die Spielweise des SSV exzellent", sagte Kwasniok. Correia blickt auf zwei Spielzeiten im Jahn-Dress zurück (2018 bis 2020) und wird mit Uwe Hünemeier, der seine Gelbsperre abgesessen hat, das Innenverteidiger-Duo bilden.