Gidsels Meisterschafts-Ansage - Golla spricht von schneller Revanche

Das Spitzenspiel der Handball-Bundesliga am Donnerstagabend hatte eigentlich alles zu bieten, was ein Spitzenspiel braucht: Das 32:31 der Füchse gegen die SG Flensburg-Handewitt nährte in Berlin den Traum von der ersten deutschen Meisterschaft der Vereinsgeschichte.

Über die erste Hälfte der Füchse Berlin konnte Trainer Jaron Siewert eigentlich nur ins Schwärmen geraten - und tat es auch: "Tempo, Rückzug, Angriff und Abwehr - in der ersten Halbzeit war alles wie aus einem Guss", lobte der 30-Jährige bei "Dyn". Überraschend deutlich führte der Hauptstadtklub im Heimspiel gegen die SG - ein 18:12 stand auf der Anzeigetafel.

"In der ersten Hälfte unterlaufen uns viele unerklärliche und einfache Fehler", haderte SG-Kapitän Johannes Golla, der auch in der deutschen Nationalmannschaft den Spielführer gibt, hinterher: "Dazu kamen unnötige Zeitstrafen, die nicht passieren dürfen." Die Mannschaft von Trainer Nicolej Krickau bewies allerdings Moral und kämpfte sich immer wieder zurück. Am Ende brachten die Berliner gerade so einen 32:31-Vorsprung ins Ziel. "Allergrößten Respekt vor der zweiten Halbzeit", stellte Golla klar: "Aber wenn man so hoch zurückliegt, ist es sehr schwer gegen so eine starke Mannschaft."

Stefan Kretzschmar sah am Donnerstagabend "ein Duell zweier absoluter Spitzenmannschaften". Der Sportvorstand der Füchse wusste, wer am Ende den Unterschied machte: "Der Blick auf die Statistik zeigt einen kleinen Vorteil auf unserer Seite im Tor, das kann in dieser Liga ausschlaggebend sein."

Dejan Milosavljev parierte alleine 15 Bälle (davon auch einen Siebenmeter), bei der SG kamen Benjamin Buric (3) und Kevin Möller (8) nur auf elf Paraden. "Auch Flensburgs Stärke im Tempospiel nehmen wir ihnen", lobte Kretzschmar das relativ fehlerfeie Spiel sowie das konsequente Rückzugsverhalten: "Wir haben sehr geduldig abgeschlossen, gewinnen einzelne Duelle auf wichtigen Positionen und setzen uns so heute durch."

Golla: "Wir wollen dafür sorgen, dass die Welt dann ganz anders aussieht"

Siewert sah das Ergebnis "am Ende knapper als es wirklich war". Und doch ist es eines, das die SG anstachelt. Schon am 25. Februar steht das Rückspiel an der Förde an. Nach dem Nachholspiel des zwölften Spieltags stellte Golla klar: "In zweieinhalb Wochen kommen die Berliner zu uns, dann wollen wir dafür sorgen, dass die Welt ganz anders aussieht."

So weit dachte ein sichtlich beseelter Mathias Gidsel noch nicht. "Das war ein unglaublich guter 25. Geburtstag mit zwei Punkten", gab er lächelnd zu Protokoll: "Die erste Halbzeit war überragend, in der zweiten Hälfte hatten wir Probleme und waren etwas müde." Auch der dänische Vize-Europameister lobte den "unglaublichen" Milosavljev, der in der Schlussphase mit einer spektakulären Parade gegen Rechtsaußen Johan Hansen sowie einem gehaltenen Siebenmeter den Sieg festhielt.

Wenn die Champions-League-Qualifikation klappt, wäre schon super. Jaron Siewert

Die besten fünf Teams der Liga haben nun alle 19 Spiele absolviert, der SC Magdeburg und die Füchse (34:4 Punkte) thronen mit Abstand ganz oben. Flensburg (28:10), Melsungen (27:11) und Kiel (26:12) können den Titel mit hoher Wahrscheinlichkeit abschreiben. Ob es denn ein Sieg für die Champions League - die ersten Zwei qualifizieren sich dafür - oder die Meisterschaft war, wurde Gidsel gefragt. Seine klare Ansage in Richtung Magdeburg: "Die Meisterschaft."

Sein Trainer gab sich ein wenig zurückhaltender, auch wenn ihm die selbstbewusste Art seiner Leistungsträger gefällt: "Wenn die Champions-League-Qualifikation klappt, wäre schon super", gab Siewert offen zu.