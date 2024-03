Gidsels 14 Tore machen in Berlin den Unterschied - Kretzschmar kritisch

Die Füchse Berlin haben in der Handball-Bundesliga zurück in die Erfolgsspur gefunden, trotz der fast 40 Tore zeigte sich allerdings Sportvorstand Stefan Kretzschmar kritisch. Im zweiten Sonntagsspiel bestätigte Leipzig seinen Aufwärtstrend.

Die Füchse Berlin haben ihre Tabellenführung in der Bundesliga verteidigt und nach drei Pflichtspielen ohne Sieg wieder einen Erfolg eingefahren: Beim 39:32 (20:15) über den HC Erlangen ragte einmal mehr Mathias Gidsel heraus, der dänische Vize-Europameister und Favorit bei der Welthandballer-Wahl erzielte alleine 14 Treffer. Landsmann Hans Lindberg kam auf acht Tore (bei vier Siebenmetern).

"Wir kommen super ins Spiel rein, unsere Abwehr steht bombastisch, und wir spielen mit viel Tempo nach vorne", lobte Füchse-Trainer Jaron Siewert hinterher: "Über die Angriffsleistung müssen wir, denke ich, heute bei 39 Toren nicht sprechen, da war viel Gutes dabei." Allerdings habe sein Team nach der Anfangsviertelstunde "über große Teile des Spiels den Zugriff in der Abwehr" verloren.

Auch Sportvorstand Stefan Kretzschmar zeigte sich durchaus kritisch: "Ich bin weit davon entfernt, schlechte Stimmung zu machen. Wir haben das Bundesligaspiel gegen Erlangen gewonnen. Trotzdem glaube ich, dass wir es heute nicht hoch genug gewonnen haben. Wir hätten es deutlicher gestalten können, bei allem Respekt vor einer aufopferungsvoll kämpfenden Erlanger Mannschaft."

Beim HCE, der drei der vergangenen vier Spiele verloren hat, machten Simon Jeppsson und Hampus Olsson je fünf Tore. "Das war in der Abwehr nicht so, wie wir es uns vorgestellt hatten und es bedarf einer starken Steigerung für die zwei Spiele, die in der nächsten Woche auf uns warten", stellte Kretzschmar klar.

Nach dem European-League-Heimspiel gegen Dobrogea am Dienstag (20.45 Uhr) wartet am nächsten Sonntag (16 Uhr) das Schlagerspiel beim SC Magdeburg. "Wir sind mega happy, hier heute gewonnen und keine unnötigen Punkte liegengelassen zu haben", schloss Coach Siewert.

Ebner gewinnt Torhüter-Duell in Leipzig deutlich

Die Top vier immer mehr aus den Augen verliert derweil die MT Melsungen, die ihr Auswärtsspiel in Leipzig mit 27:32 (13:16) verlor. Angesichts von 17:31 Punkten richten die Nordhessen allmählich den Blick in den Rückspiegel. Die Sachsen dagegen bestätigen den jüngsten Aufwärtstrend, es war der zweite Sieg am Stück nach zuvor sechs Pleiten in Folge.

Am Ende waren auch neun Tore von Melsungens Spielgestalter Elvar Örn Jonsson zu wenig, bester Werfer bei den Leipzigern war Islands Nationalspieler Viggo Kristjansson (sieben Treffer). Den Unterschied machte letztlich das deutlich gewonnene Torhüter-Duell: Domenico Ebner entschärfte beim SC DHfK 14 Würfe, Gegenüber Nebojsa Simic gerade einmal fünf Bälle.

Leipzig (19:25 Punkte) klettert auf Rang zehn und könnte nun sogar die Rhein-Neckar Löwen (20:26, ein Spiel mehr) von einem einstelligen Tabellenplatz stoßen.