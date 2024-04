Gidsel und Kireev halten Füchse gegen Wetzlar auf Kurs

3:14Die HSG Wetzlar ließ sich über 60 Minuten nicht abschütteln und die Füchse Berlin vor 7334 Zuschauern in das Max-Schmeling-Halle an Ostern bis in die letzten Minuten um den Sieg bangen. Doch Mathias Gidsel und der sich im zweiten Abschnitt steigernde Victor Kireev hielten den Tabellenführer auf Kurs.