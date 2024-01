Gidsel: "Hoffentlich schlagen sich die Deutschen auf unsere Seite"

Der Europameister-Titel fehlt noch in seinem Trophäenschrank. Das würde Mathias Gidsel am Sonntag gerne ändern - und hofft dabei auch auf die Unterstützung vom deutschen Publikum.

Aus Köln berichtet Maximilian Schmidt

Im Halbfinale gegen Deutschland war er wieder wenig überraschend ein wichtiger Faktor. Ein solcher will Mathias Gidsel auch im EM-Endspiel gegen Frankreich am Sonntag (17.45 Uhr) werden. Der Überflieger von den Füchsen Berlin hofft dabei auf die Unterstützung des neutralen Publikums. Mit einem Grinsen erklärt er in der Mixed Zone der Kölner Lanxess Arena: "Ich hoffe, die deutschen Fans sind auf unserer Seite am Sonntag. Das wäre hilfreich, weil das nächste Finale gegen Frankreich wird wirklich schwer."

Mit 46 Toren aus sieben Spielen ist er wenig überraschend mal wieder bester dänischer Werfer bei einem großen Turnier, im Finale dürfte er auch den aktuellen Bestwert von Portugals Martim Costa (54 Treffer) angreifen. Die französische Abwehr werde es ihm aber so schwer wie möglich machen, davon ist Gidsel überzeugt: "Sie spielen eine wirklich gute Europameisterschaft. Wir werden 60 Minuten hart kämpfen müssen, um dieses Spiel zu gewinnen."

Regeneration nannte der Linkshänder nach dem Deutschland-Spiel einen Schlüssel zum Erfolg. Schließlich habe das Halbfinale auch ihn eine Menge Körner gekostet. "Ich finde, wir haben gegen eine unfassbar gute deutsche Mannschaft gespielt", erklärt Gidsel lobend mit einem Blick zurück: "Vor allem die unglaublich starke Abwehr hat es uns sehr schwer gemacht, weswegen ich auch unglaublich platt war."

Der 24-Jährige zeigte sich erfreut, dass "Deutschland wieder zurück ist unter den Top-Nationen im Handball". Das Sieben-gegen-sechs, das nicht nur laut Gidsel gegen die DHB-Auswahl zum "Gamechanger" wurde, könnte nun auch gegen Frankreich im Endspiel eine wichtige Rolle einnehmen.

Frankreich? "Wir alle kennen uns"

Dass er ein Spiel weniger in den Knochen hat - Nikolaj Jacobsen schonte Leistungsträger gegen Slowenien zum Abschluss der Hauptrunde (25:28) -, könne durchaus ein Vorteil sein. "Das hilft in einer wirklich langen Saison mit so vielen Spielen bei den Füchsen und gerade wegen des Spielstils bei der Nationalmannschaft. Hier geht es immer um noch mehr Tempo und Schnelligkeit", so Gidsel.

Um sich erstmals zum Europameister zu krönen, muss Gidsel mit Dänemark einen alten Bekannten aus dem Weg räumen. "Wir alle kennen uns", sagt der heiße Kandidat bei der nächsten Welthandballer-Wahl: "Ich freue mich darauf, gegen diese unfassbar gute Mannschaft zu spielen, die auch bei diesem Turnier ein unfassbares Top-Niveau erreicht hat."