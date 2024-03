Gidsel Favorit bei Welthandballer-Wahl - Gewinnt Knorr neue Kategorie?

Unter den finalen drei Kandidaten zum Welthandballer des Jahres 2023 findet sich auch ein Deutscher. Weil die IHF zusätzlich zwei neue Kategorien eingeführt hat, dürfen sich drei deutsche Top-Talente ebenfalls Chancen auf eine Trophäe ausrechnen.

Von 1994 bis 2016 wurde durchgehend der Welthandballer des Jahres gekürt. 2017, 2020 und 2022 warteten die Fans dann vergeblich auf einen Sieger. Nun wird die IHF für 2023 aber wieder einen Welthandballer küren - in verändertem Modus. Die Stimme der Fans zählt nur noch ein Drittel, ein weiteres Drittel ist den Trainern vorbehalten, die ihre Nationalmannschaften bei der letzten Männer- oder Frauen-Weltmeisterschaft betreut haben. Den letzten Anteil zur Entscheidung steuert eine IHF-Kommission (für "Coaching und Methoden", kurz: CCM) bei.

Anders als zuletzt sind nicht mehr fünf Kandidaten nominiert, nur noch drei Spieler stehen zur Endauswahl. Bei den Männern sind das in diesem Jahr Dänemarks Überflieger Mathias Gidsel von den Füchsen Berlin, DHB-Keeper Andreas Wolff (Kielce) und Frankreichs Kreisläufer Ludovic Fabregas (Veszprem). Gidsel geht wegen seiner Leistungen in Verein und Nationalmannschaft als Favorit ins Rennen, alle drei gehörten dem jüngsten All-Star-Team der Europameisterschaft in Deutschland an.

Bei den Frauen streiten die französische Rückraumspielerin Estelle Nze Minko, Norwegens Halblinke Henny Reistad und die schwedische Kreisläuferin Linn Blohm um den Titel.

Auch Leuchter darf sich Hoffnungen machen

Gleichzeitig führte die IHF aber auch noch zwei weitere Kategorien ein, "die das Bestreben unterstreichen, neue Talente zu identifizieren und zu fördern". Die besten Spielerinnen und Spieler mit 22 Jahren oder jünger werden ausgezeichnet.

Bei den Männern stellt Deutschland zwei der drei Finalisten: Die Spielmacher Juri Knorr (Rhein-Neckar Löwen) und Nils Lichtlein (Füchse Berlin) - MVP der U-21-WM im vergangenen Sommer - haben Färöer-Überflieger Elias Ellefsen a Skipagötu (THW Kiel) als Konkurrenten. Bei den Frauen ist Deutschlands Top-Talent Viola Leuchter, die bei der vergangenen WM zur Nachwuchsspielerin des Turniers gewählt wurde, dabei. Den Titel streitig machen ihr Tschechiens Halblinke Charlotte Cholevova und Frankreichs Spielgestalterin Lena Grandveau.

Nur Leistungen im Jahr 2023 berücksichtigt

Fans können seit dem 26. Februar auf der IHF-Homepage abstimmen. Gewählt werden kann bis zum 11. März um 23.59 Uhr. Die IHF weist noch auf Folgendes hin: "Die Wähler werden daran erinnert, dass ausschließlich die Leistungen im Jahr 2023 berücksichtigt werden sollten und dass Wettbewerbe oder Spiele, die in der Anfangsphase des Jahres 2024 ausgetragen werden, nicht in die Entscheidung über die Preisvergabe 2023 einfließen."