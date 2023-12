"Gibt wichtigere Dinge auf der Welt": WM-Aus rückt für Zonneveld in den Hintergrund

Für Niels Zonneveld rückte sein Premierenerfolg bei der Darts-WM in den Hintergrund, weil seine Oma zwei Tage später verstarb. Trotzdem trat der 25-Jährige zum Zweitrundenmatch an und gewann seiner Niederlage anschließend etwas Positives ab.

Durch seinen WM-Premierensieg am vergangenen Sonntag gegen Darren Webster hatte sich Niels Zonneveld das Ticket für die 2. Runde bei der Darts-WM gesichert. Doch dieser Erfolg sowie sein Match am Mittwoch gegen Ross Smith rückte für den 25-Jährigen in den Hintergrund, weil sein Oma am Dienstag plötzlich verstarb. "Ich habe festgestellt, dass es viel wichtigere Dinge auf der Welt gibt. Ob ich mit dem Kopf dabei war? Nein, ich glaube nicht", erklärte der Niederländer dem "Algemeen Dagblad" nach dem WM-Aus.

Zunächst wollte "Triple Z" die Begegnung gar ausfallen lassen, doch sein Opa intervenierte. "Mein Großvater sagte: 'Du musst spielen'. Er sagte, meine Großmutter hätte es so gewollt", so Zonneveld. Der 83. der Order of Merit habe im letzten Spiel der Mittagssession dann gegen seine Emotionen gekämpft und werfe sich aus diesem Grund trotz der Niederlage nichts vor.

Dem 1:3 gewann Zonneveld, der im dritten Set trotz eines "Big Fish" von Smith zum zwischenzeitlichen 1:2 nach Sätzen kam, auch noch etwas Positives ab. "Es geht jetzt so schnell wie möglich nach Hause. Zu Opa." Dieser verfolge genau wie seine Oma zuvor die Darts-Karriere genau und kenne manche Ergebnisse sogar besser als er selbst.