Gibt Vinicius Junior den Bellingham?

In Jude Bellingham fehlt Real Madrid im Hinspiel gegen RB Leipzig der beste Spieler - oder? Nach der königlichen Gala gegen Girona könnte man auch auf eine andere Idee kommen.

Gerade als sich etabliert hatte, dass Jude Bellingham Real Madrid nicht mehr primär als unscheinbare hängende Spitze voranbringt, die oft ansatzlos durch späte und wichtige Tore glänzt, sondern er für das Spiel seiner Mannschaft nahezu alles tut und das Vollenden vieler Angriffe inzwischen anderen überlässt, schnürte er im Top-Spiel gegen Girona (4:0) einen Doppelpack. Und setzte sich in La Ligas Torschützenliste wieder allein an die Spitze (16 Tore in 21 Spielen).

Der immer noch erst 20 Jahre alte Engländer trumpfte zuletzt wieder so sehr auf, dass Marco Rose, Bellinghams ehemaliger Trainer in Dortmund, ihm sogar zutraut, im Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel gegen seine Leipziger wieder auf dem Rasen zu stehen. Obwohl Real Madrid erst vermeldet hat, dass sein Königstransfer wegen einer Verletzung gegen Girona mehrere Wochen ausfallen wird.

Zu Beginn der K.-o.-Runde in der Königsklasse ist das ein bitterer Verlust für die Königlichen, auch wenn sie jenseits ihrer verletzungsgeplagten Abwehr - gegen Girona fehlten alle vier Innenverteidiger verletzt - in puncto Kadertiefe derzeit gut aufgestellt sind. Ob Brahim Diaz, Joselu, Dani Ceballos oder der ewige Luka Modric: In Mittelfeld und Angriff kann Real namhaft nachrüsten.

Doch wer kann Bellingham im Achtelfinal-Hinspiel am Dienstagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) wirklich vertreten? Sprich: Wer führt die Zweikämpfe, spielt die Pässe, geht die Laufwege, nimmt sich die Abschlüsse, für die der Neuzugang ein ganz besonderes Auge hat? Die Antwort auf diese Frage überrascht nicht - und dann irgendwie doch: Vinicius Junior.

Über Qualität und Wert des unberechenbaren Brasilianers muss nicht mehr groß gesprochen werden. Durch seine Geschwindigkeit und Dribbelstärke schenkte er vor ein paar Wochen erst dem FC Barcelona im Supercopa-Finale drei Tore ein. Doch die weitaus beeindruckendere Leistung, vielleicht sogar seine bisher beste im Real-Trikot, bot der Außenstürmer am Samstag gegen Girona.

Für Ancelotti ist Vinicius der Beste

Alle vier Madrider Treffer beim auch in der Höhe verdienten 4:0-Sieg trugen die Handschrift von Vinicius Junior. Das 1:0 erzielte er, der den Ball sonst auch gern mal in den Oberrang jagt, mit einem platzierten Fernschuss. Das 2:0 durch Bellingham bereitete er, dessen kreative Ideen immer wieder nicht mal seinen Mitspielern ersichtlich sind, mit einem absoluten Traumpass vor. Sein Dribbling vor Bellinghams 3:0 strotzte nur so vor ungewohnter Durchdachtheit und Effizienz, vor dem 4:0 durch Rodrygo gewann der Mann, der sich defensiv sonst auch mal Auszeiten gönnt, entschlossen den Ball. Ein fantastischer Auftritt.

Auch wenn Vinicius Junior Bellingham im Nachgang einer harmonischen Mannschaftsleistung als in dieser Saison "besten Spieler" der Königlichen adelte, was er in der vorangegangenen Spielzeit noch selbst war, hatte nicht der Engländer, sondern der Brasilianer die kompletteste und stärkste Performance geboten. Er war es auch, den Trainer Ancelotti - "in dieser Form" - hinterher als für ihn besten Spieler der Welt adelte.

Sollte sich der 23-Jährige diese Klarheit und Entschlossenheit aus dem spanischen Spitzenspiel bewahren, wird Marco Rose am Dienstagabend vielleicht gar nicht dazu kommen, nach Jude Bellingham überhaupt Ausschau zu halten.