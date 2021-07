"Gibt unserem Kader neue Möglichkeiten": Bielefeld holt Schöpf

Auch nach dem Abstieg mit Schalke 04 bleibt Alessandro Schöpf in der Bundesliga. Der Österreicher hat einen Vertrag bei Arminia Bielefeld unterschrieben.

Läuft künftig für Arminia Bielefeld auf: Alessandro Schöpf. DeFodi Images via Getty Images

Eine lange Akklimatisierungszeit wird Schöpf wohl nicht brauchen - zumindest für die ersten Tage. Denn der Österreicher verbringt die erste Zeit als Spieler von Arminia Bielefeld nämlich in seiner österreichischen Heimat - im DSC-Trainingslager in Scheffau. Wie die Ostwestfalen am Montagabend bekanntgaben, hat Schöpf einen Zweijahresvertrag bis 2023 unterschrieben. Sein Vertrag beim FC Schalke 04 war zum 30. Juni ausgelaufen, eine Ablöse zahlt Bielefeld demnach nicht.

"Alessandro ist ein Spieler mit viel Bundesligaerfahrung", sagt Samir Arabi, Geschäftsführer Sport beim DSC über den Außenbahnspieler, der auf Schalke 112-mal im Oberhaus auflief. "Er gibt unserem Kader neue Möglichkeiten und wird uns auf Anhieb weiterhelfen." Trainer Frank Kramer zeigt sich "überzeugt, dass er unserem Mittelfeld wichtige Impulse geben kann und wir uns durch ihn verbessern".

Mit der österreichischen Nationalmannschaft nahm Schöpf zuletzt an der Europameisterschaft teil und kam in zwei Spielen zum Einsatz, darunter auch als Einwechselspieler beim 1:2 nach Verlängerung gegen den späteren Titelträger Italien.

"Arminia und die Verantwortlichen haben sich in den Gesprächen sehr um mich bemüht, was mich beeindruckt hat", berichtet der 27-Jährige. Das Gesamtpaket sei "absolut stimmig".