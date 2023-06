"Gibt uns Sicherheit im Torhüter-Team": Schalke verpflichtet Keeper Müller

Der FC Schalke 04 komplettiert sein Torhüter-Team für die kommende Spielzeit. Vom Schweizer Erstligisten FC Luzern kommt Marius Müller zu den Königsblauen.

Marius Müller ist zurück im deutschen Profifußball. Der 29-jährige Torhüter verlässt den FC Luzern vier Jahre nach seinem Abschied von RB Leipzig und schließt sich Zweitligist Schalke 04 an. Bei den Knappen unterschreibt Müller einen Vertrag bis Sommer 2025. Über die Details des Transfers vereinbarten S04 und die Schweizer Stillschweigen.

"Marius ist ein erfahrener Spieler, der uns mit seiner Qualität viel Sicherheit im Torhüter-Team gibt", wird Sportdirektor André Hechelmann in einer Stellungnahme zitiert. Trainer Thomas Reis sieht in Müller einen Keeper, "der eine gute Ausstrahlung, Präsenz und Kommunikation hat".

Müller selbst freut sich auf einen "großen Verein, der für die besondere Atmosphäre in der Arena bekannt ist. Als Teil der Mannschaft möchte ich alles dafür geben, die Saisonziele gemeinsam zu erreichen."

Müller stammt aus der Torwartschule des 1. FC Kaiserslautern, für den er in der Saison 2013/14 in der 2. Bundesliga debütierte und bei denen er in der Saison 2015/16 als Stammkeeper zwischen den Pfosten stand. Nach insgesamt 44 Pflichtspielen für die Roten Teufel verließ Müller seinen Jugendklub im darauffolgenden Sommer und schloss sich RB Leipzig an. Beim damaligen Bundesliga-Neuling kam Müller jedoch nur im Regionalliga-Team zum Einsatz, weshalb er in der darauffolgenden Saison noch einmal auf Leihbasis als Stammkraft nach Kaiserslautern zurückkehrte.

120 Spiele in der Schweizer Super League

Als für Müller in Leipzig auch in der darauffolgenden Saison nur ein Einsatz in der Europa-League-Qualifikation heraussprang, entschied er sich erstmals für den Schritt ins Ausland und heuerte beim FC Luzern in der Schweizer Super League an. Dort kam er in den vergangenen vier Jahren insgesamt 120-mal zum Zug und gewann mit dem FCL 2021 den Schweizer Pokal.

Beim FC Schalke, der bislang in Ron Schallenberg und Paul Seguin zwei Neuzugänge präsentierte, dürfte Müller als Herausforderer des etablierten Ralf Fährmann eingeplant sein. Nummer drei Michael Langer komplett das Torhüter-Team, sodass der aktuell verletzte Justin Heekeren nach seinem Comeback vorerst weiter Spielpraxis bei der Regionalligamannschaft der Knappen sammeln wird.

"Justin Heekeren hat nach seiner schweren Knieverletzung bislang einen guten Heilungs- und Rehaverlauf gehabt, er hat wirklich hart gearbeitet. Wir wollen ihm die Zeit geben, um wieder auf 100 Prozent zu kommen. Durch die Verpflichtung von Marius erhält er diese Zeit", erklärt Hechelmann.