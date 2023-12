"Gibt uns Rückenwind": Starks Rückkehr mit Tor und Sieg für Bremen

Kurzfristig rückte er für den verletzten Kapitän Marco Friedl ins Team. Dort konnte Werders Abwehrspieler Niklas Stark Werbung in eigener Sache betreiben. Entsprechend groß ist die Zuversicht vor dem Jahresendspurt.

49 Versuche brauchte Werder Bremen bis zu diesem Samstag gegen den FC Augsburg für sein erstes Eckballtor. Eine gruselige Statistik, die Niklas Stark lieber ignorierte. "Manchmal muss man es einfach nicht ansprechen. Hätten wir es getan, hätten wir vielleicht gesagt: Mann, sind wir schlecht! Und so gehst du dann in die Eckbälle …", sagte der Mann, der den Bann brach und nach 37 Minuten nach eben einer solchen Standardsituation zum 1:0 vollstreckte. "Genau so haben wir es trainiert, dass wir die Bälle eben verlängern oder gleich ins Tor schießen. Hat gut funktioniert. Aus kurzer Distanz ist es immer schwierig für den Torwart", kommentierte der 29-Jährige, der kurzfristig den mit Leistenproblemen ausgefallenen Kapitän Marco Friedl im Abwehrzentrum ersetzt hatte.

"Es war sehr gut, wieder auf dem Platz zu stehen. Das habe ich vermisst und bin froh, dass es diesmal wieder so war", freute sich Stark über seinen Einsatz und seinen Beitrag, bei einem insgesamt starken Auftritt von ihm und seinem Team. Und das nach der Minusleistung eine Woche zuvor beim 0:2 in Stuttgart. "Man muss auch sehen, dass Stuttgart total gut drauf ist. Aber man muss auch sagen, dass dieser Sieg gegen Augsburg sehr wichtig war. Es gibt uns ein bisschen Rückenwind für die nächsten zwei Spiele."

Duckschs Glanz strahlt ab

Die Vorarbeit zu Starks Tor lieferte jemand, der auch am bis dahin letzten Werder-Tor nach Eckball seinen Anteil hatte: Marvin Ducksch. "In den entscheidenden Momenten ist er Gold wert für uns", so Stark über seinen Kollegen. Damals, beim 1:7 in Köln im Januar 2023, hatte Ducksch noch für den heutigen Dortmunder Niclas Füllkrug aufgelegt. Nun servierte Ducksch für Stark und traf später zum 2:0-Endstand gegen den FCA selbst.

Bei acht der letzten elf Werder-Treffer war der 29-jährige Nationalelf-Kandidat nunmehr entweder Torschütze oder Vorbereiter. Eine starke Bilanz - und eine gute Entwicklung: Sechs Tore und sechs Assists stehen zum jetzigen Saisonzeitpunkt auf seinem Konto. Letzte Spielzeit waren es zum gleichen Zeitpunkt drei Tore und fünf Assists für Ducksch.

Dessen Glanz strahlt ab auf andere, die ebenfalls ihre Bilanz aufbesserten. Stark hatte zuletzt vor über 20 Monaten, am 19. März 2022, ein Bundesligator erzielt. Ebenfalls per Kopf, damals noch für seinen Ex-Klub Hertha BSC beim 3:0 gegen Hoffenheim. Für Mitchell Weiser unterdessen bedeutete die Vorarbeit zum 2:0 schon Assist Nummer vier in dieser Spielzeit.

Mit Heimstärke gegen RB

Mit drei Punkten im Sack warten nun noch zwei Spiele. Ob Stark in der Startelf bleibt, wird sich zeigen. Werbung in eigener Sache hat er in jedem Fall betrieben. "Es sind zwei schwere Spiele, auch Gladbach ist gut drauf. Gegen Leipzig spielen wir zu Hause, da sind wir ja ganz gut, das versuchen wir auszunutzen …"

Stimmt: 93 Prozent seiner bisher 14 Punkte holte Werder in dieser Saison zu Hause - so viele wie seit den 1970-er Jahren nicht mehr. "Aber es ist eben auch RB Leipzig, das muss man auch sagen", so Stark mit Respekt und Zuversicht vor dem Jahresendspurt, "da schauen wir, was drin ist. Wenn wir die Tugenden, die wir gegen Augsburg auf dem Platz gezeigt haben, wieder bringen, sind noch mehrere Punkte drin. Wie viele, werden wir dann sehen."