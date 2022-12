"Gibt sofort eine deutliche Ansage": Nur beim Gegenpressing ist Zorniger noch der Alte

Seine Rückkehr nach Deutschland zur SpVgg Greuther Fürth geriet sportlich erfolgreich. Im Interview zeigt Alexander Zorniger neue Züge - nur bei einer Sache ist er kompromisslos der Alte.

Nach sechseinhalb Jahren im Ausland kehrte Alexander Zorniger Ende Oktober nach Deutschland zurück, trat beim damals Tabellenletzten der 2. Liga SpVgg Greuther Fürth seine vierte Cheftrainer-Stelle in seinem Heimatland an.

Deutscher Fußball? "Wir sollten von unserem hohen Ross heruntersteigen"

Die Zeit bei Bröndy Kopenhagen wie bei Apollon Limassol hat beim 55-Jährigen so einiges verändert, wie er in dem am Montag im kicker erscheinenden ausführlichen Interview verrät. Zum Beispiel seinen Blick auf den deutschen Fußball. "Wir sollten von unserem hohen Ross heruntersteigen - wir sind nicht das Maß aller Dinge. Wenn ich mir nur die Infrastruktur oder die Qualität der Manpower in Kopenhagen wie in Limassol anschaue: Beides ist dort top ungeachtet dessen, dass sich die die zwei Vereine von der Emotionalität her komplett unterscheiden", so der Schwabe.

Wir sollten von unserem hohen Ross heruntersteigen - wir sind nicht das Maß aller Dinge. Alexander Zorniger

Dass auch er selbst verändert zurückgekehrt ist, stellt er ebenso heraus. Er, der sich in seiner Zeit bei RB Leipzig und dem VfB Stuttgart den Ruf eines ungeduldigen, bis zur Sturheit kompromisslosen Trainers erworben hatte, handelt und lebt nun anders: "Als Mensch hat mir das Ausland gutgetan. Mein Blick aufs Leben ist deutlich entspannter geworden, die Entschleunigung des Alltags, die ich dort erlebte, hat mich verändert."

Beim Gegenpressing kein Millimeter Spielraum

Auch was den Fußball anbelangt, ist heute ein anderer Zorniger am Werk: "Wo ich früher sagte, es funktioniert, also muss es funktionieren, sage ich nun, okay, dann machen wir es anders. Sei es nur, um den Spielern zu signalisieren, dass ich sie nicht in ein Korsett stecke."

In einer Beziehung jedoch ist der temperamentvolle Fußballlehrer - Ruhe hin, Entspannung her - ganz der Alte geblieben - beim Thema Gegenpressing. Da lässt er unverändert keinen Millimeter nach. "Wenn mir da etwas nicht passt und ich merke, es nimmt sich einer raus, sei es im Training oder im Spiel, gibt’s sofort eine deutliche Ansage. Und da macht es dann keinen Unterschied, ob ich eine Mannschaft zweieinhalb Jahre oder zweieinhalb Minuten kenne."

Wie es möglich war, dass er mit der SpVgg einen Traumstart mit drei Siegen und einem Remis hinlegten konnte und welche außergewöhnliche Fähigkeit er seiner Mannschaft attestiert, können Sie in der Montagsausgabe des kicker lesen - oder am Sonntagabend im eMagazine.