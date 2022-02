Gibt Schalke die richtige Antwort? - Werner kann Geschichte schreiben: Das bringt der 23. Spieltag

Zum Auftakt des 23. Spieltags ist Schalke gegen Paderborn auf Wiedergutmachung aus. Bei Werder kann Coach Ole Werner Geschichte schreiben, der HSV will gierig bleiben. Am Sonntag ist Spitzenreiter St. Pauli im Einsatz.

Kehrt Schalke in die Erfolgsspur zurück? - Platzt der Knoten bei Dynamo?

Nach dem 1:2 in Düsseldorf herrschte dicke Luft auf Schalke: "Ich kann so eine Leistung nicht tolerieren, weil die war heute unterirdisch", ging Chefcoach Dimitrios Grammozis hart mit seinem Team ins Gericht. Ob der Auftrifft bei der Fortuna nur ein Ausrutscher war, wird sich am Freitagabend (18.30 Uhr) gegen Paderborn zeigen. "Die Mannschaft kann gegen Paderborn die Antwort geben", sagte Sportdirektor Rouven Schröder. Der SCP wartet zwar seit drei Partien auf einen Sieg, zeigte aber gegen die Topteams Werder Bremen (3:4) und bei St. Pauli (2:2) gute Leistungen. Die Ostwestfalen fühlen sich zudem in der Fremde wohler als im eigenen Stadion: Als einziges Team der Liga ist Paderborn auswärts noch ohne Niederlage (6 Siege/4 Unentschieden/0 Niederlagen).

Im zweiten Freitagspiel empfängt Dynamo Dresden den 1. FC Heidenheim. Die Sachsen warten 2022 noch auf den ersten Sieg und sind mittlerweile nur noch zwei Punkte vom Relegationsrang entfernt. Ein Problem Dresdens ist die mangelnde Torgefährlichkeit, nur zwei Tore sprangen in den fünf Partien des Jahres bisher heraus. SGD-Coach Alexander Schmidt legte unter der Woche das Augenmerk auf Standards. "Natürlich wissen wir, dass wir bei offensiven Standards derzeit nicht sonderlich erfolgreich sind und weiter daran arbeiten müssen", erklärte Schmidt. Die Heidenheimer haben gute Erinnerungen an Dresden: In der Hinserie gelang mit dem 2:1 gegen Dynamo am 5. Spieltag der erste Heimsieg.

Werner kann Werder-Geschichte schreiben - HSV mit Gier in Sandhausen

Werder Bremen ist im Unterhaus die Mannschaft der Stunde, hat sieben Spiele in Folge gewonnen und am letzten Spieltag zwischenzeitlich die Tabellenspitze erobert. Sollten die Hanseaten am Samstag (13.30 Uhr) auch das Heimspiel gegen den FC Ingolstadt gewinnen, würde Trainer Ole Werner mit dann acht Siegen in Folge vom Start weg mit Werders Trainerlegende Otto Rehhagel gleichziehen. Ingolstadt steht vor den Wochen der Wahrheit: Nach dem Gastspiel an der Weser macht sieben Tage darauf der aktuelle Spitzenreiter St. Pauli seine Aufwartung im Sportpark, ehe es anschließend zu Fortuna Düsseldorf geht. Mit dem Heimspiel gegen Schalke am 13. März steht dann der vierte dicke Brocken in Folge bevor. "Solche Steine gehören nun einmal dazu", sagt Merlin Röhl. Ob der FCI einen oder mehrere davon aus dem Weg räumen kann, wird wohl über den Abstieg mitentscheiden.

Top-Trio aus dem Norden: Wer steigt auf? Spielen Sie es durch!

Gut unterwegs ist auch der Hamburger SV, der zuletzt drei Topteams abblitzen ließ und sich dadurch bis auf Rang drei vorgearbeitet hat. Auch das Gastspiel beim SV Sandhausen tituliert HSV-Coach Tim Walter als "Topspiel" und drückt damit aus, was den HSV in den letzten Wochen auszeichnete: Gier. "Es hat sich eine Gruppe entwickelt, die hungrig, extrem fleißig und lernwillig ist und nie lockerlässt", beobachtete Sportdirektor Michael Mutze - und die in Sandhausen personellen Zuwachs bekommt: Josha Vagnoman (nach Sehnenanriss) und Anssi Suhonen (nach Muskelfaserriss) meldeten sich zurück. "Sie sind Optionen", sagte Walter. Sandhausen überstand die letzten drei Partien ohne Niederlage (2/1/0) und kassierte dabei nicht einmal ein Gegentor. Allerdings muss SVS-Coach Alois Schwartz in Mittelfeldmann Cebio Soukou wegen einer Gelbsperre eine Stammkraft ersetzen,

Klettert Kiel weiter? - Legt Nürnberg den Schalter um?

Auf dem aufsteigenden Ast befindet sich Holstein Kiel, das in diesem Jahr noch ohne Niederlage (3/2/0) ist und sich dadurch ins Mittelfeld vorgearbeitet hat. Auch personell hatte die KSV jüngst gute Nachrichten parat, Johannes van den Bergh hat seinen Vertrag an der Förde verlängert. Aufatmen herrschte am vergangenen Wochenende beim Gegner Karlsruher SC, der mit dem deutlichen 4:1 gegen den 1. FC Nürnberg seinen ersten Dreier im neuen Jahr einfuhr. Das neu gewonnene Selbstvertrauen soll nun auch in Kiel zum Erfolg führen: "Ich bin sehr optimistisch", sagte Winter-Neuzugang Benjamin Goller. "Wir haben gesehen, wir können jedem Gegner weh tun."

Zwei Niederlagen mit insgesamt neun Gegentoren haben den zarten Aufstiegshoffnungen beim 1. FC Nürnberg einen jähen Dämpfer verpasst. Im Abendspiel (20.30 Uhr) gegen Jahn Regensburg soll nun der Schalter umgelegt werden. Eine weitere Niederlage würde den Druck beim Club erhöhen. Auch Jahn Regensburg befindet sich im Abwärtstrend und verlor die letzten drei Ligaspiele samt und sonders. Die Hoffnungen beim SSV ruhen nun auf den Schultern von Jan-Niklas Beste: Mit dem Linksfuß holten die Oberpfälzer 1,67 Punkte im Schnitt, ohne ihn nur 0.85. Nach auskuriertem Muskelfaserriss steht der Verteidiger in Nürnberg vor seiner Rückkehr in die Startelf.

Düsseldorfs nächster Streich? - Behrens Vorfreude auf Darmstadt

Nach seinem nahezu perfekten Debüt gegen Schalke 04 (2:1) will Fortuna Düsseldorfs neuer Coach Daniel Thioune gegen Erzgebirge Aue am Sonntagnachmittag (13.30 Uhr) gleich den nächsten Streich folgen lassen. "Der Sieg macht vieles leichter, und die Jungs glauben eher

daran, dass die Mannschaft auf dem richtigen Weg ist", sagte Thioune. Auch abseits des Platzes schrieben die Rheinländer zuletzt positive Schlagzeilen, Rouwen Hennings wird per Option ein weiteres Jahr im Fortunen-Trikot spielen. Von positiven Schlagzeilen ist Erzgebirge Aue weit entfernt. Nach drei Niederlagen in Folge stehen die Sachsen mit dem Rücken zur Wand, der Abstand zum rettenden Ufer beträgt bereits neun Punkte. Beim Auftritt am Rhein deuten sich personelle Änderungen an: Nikola Trujic könnte für mehr Torgefahr sorgen, Philipp Riese ist erster Anwärter auf den freien Platz nach der Rotsperre von Soufiane Messeguem.

Darmstadt 98 hat mit dem 2:2 bei Hannover 96 die 40-Punkte-Marke geknackt. Doch zufriedengeben wollen sich die Lilien damit nicht, sondern stattdessen "bestenfalls so viele Spiele wie möglich gewinnen", wie Kapitän Fabian Holland ankündigte. Gegen Hansa Rostock wird auf jeden Fall Co-Trainer Ovid Hajou nach seiner Corona-Infektion wieder an der Seitenlinie sein. Die eventuelle Rückkehr von Chefcoach Torsten Lieberknecht entscheidet sich erst am Samstag. Beim Gegner von der Ostseeküste freut sich besonders Hanno Behrens auf die Partie. Der Mittelfeldmann spielte einst drei Jahre am Böllenfalltor und schaffte 2013/14 mit den Lilien den Aufstieg in die 2. Liga.

Hannover will nach Darmstadt auch St. Pauli stürzen - Kiez-Kicker mit personellen Sorgen

St. Pauli eroberte am vergangenen Spieltag die Tabellenspitze im Unterhaus zurück, doch vor dem Nordduell gegen Hannover 96 werden die Kiezkicker von Personalsorgen geplagt. Besonders in der Innenverteidigung drückt Chefcoach Timo Schultz der Schuh: Philipp Ziereis und James Lawrence laborieren an muskulären Problemen und konnten bis Mittwoch nicht am Teamtraining teilnehmen. Da Jakov Medic sich in einer Formkrise befindet, könnte sich die Besetzung im Zentrum als Problem erweisen. Eventuell müssen die defensive Allzweckwaffe Adam Dzwigala und Youngster Marcel Beifus ran. "Für solche Situationen haben wir die Jungs, ich vertraue ihnen zu 100 Prozent", sagte Schultz.

Hannover stürzte bereits in der Vorwoche mit Darmstadt 98 den aktuellen Spitzenreiter, selbiges soll nun am Millerntor gelingen. "Wir können dort bestehen", prophezeite 96-Coach Christoph Dabrowski. Da im defensiven Mittelfeld mit Sebastian Ernst (Achillessehnenriss) und dem gesperrten Gael Ondoua (Gelb) zwei Spieler ausfallen, könnte die Stunde von Dominik Kaiser auf der Doppelsechs schlagen. "Dominik stellt immer eine Option dar. Er hat schon sehr gute Spiele für uns gemacht, ist ein Charakterspieler, erfahren und zuverlässig", lobte Dabrowski den 33-jährigen Routinier.