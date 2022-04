"Gibt keine besseren Tage": Kleindiensts perfektes Startelf-Comeback

Fast zwei Monate nach seinem letzten Startelfeinsatz schoss Tim Kleindienst den FCN nahezu im Alleingang ab. Früh brachte der Stürmer Heidenheim auf die Siegerstraße und machte spät den Deckel drauf.

Die Ausbeute vor heimischer Kulisse war bereits im Vorfeld der Partie gegen den FCN mehr als beachtlich: Acht Siege, vier Remis und lediglich eine Niederlage sprachen Bände - Platz zwei in der Heimtabelle inklusive. Und: Wie so häufig konnte ein weiterer Gast an der Ostalb keine Zähler sammeln.

Woran so viele Teams zuvor bereits scheiterten, scheiterte am Sonntag auch Nürnberg. Eine entscheidende Rolle spielte dabei der Heidenheimer Torgarant Tim Kleindienst, der zuletzt am 12. Februar gegen den HSV in der Startelf stand. Erst fehlte er wegen einer Gelbsperre und knickte in der Woche darauf im Training um. Die Verletzung bremste den Torjäger aus und sorgte dafür, dass er sich in den vergangenen zwei Spielen mit der Joker-Rolle begnügen musste - zuvor fehlte er gar dreimal im Aufgebot des FCH.

Kleindienst überglücklich: "Gibt keine besseren Tage"

Dafür bekam der FCN das Startelf-Comeback des Torjägers doppelt zu spüren. Der Stürmer selbst erlebte ein Spiel "mit zwei Toren, drei Punkten und einem Auftritt vor den vielen Fans - aktuell gibt es keine besseren Tage". Zudem haben seine Nebenmänner untermauert, "dass wir zu Hause extrem stark sind. Es ist nicht einfach gegen die Nürnberger zu bestehen, aber heute haben wir wieder bewiesen, dass wir zu Hause auch die Mannschaften von oben schlagen können", lautete das Fazit des 26-Jährigen, der obendrauf seine ersten Treffer im Kalenderjahr 2022 markierte.

Schmidt erlebt ein "Highlight zu Hause"

Coach Frank Schmidt stimmte Kleindienst zu und fand lobende Worte: "Es ist schön, wieder so ein Highlight zu Hause erlebt zu haben und eine richtige gute Mannschaft hier zu schlagen." Spielerisch hob der Trainer vor allem die kompakte Defensive hervor, an der sich der Club bis zur 88. Spielminute die Zähne ausbiss - letztlich war der Treffer von Manuel Schäffler nur Ergebniskosmetik. Trotzdem ärgerte den 48-Jährigen "der Fehler und der einhergehende mangelnde Zugriff".

Doch natürlich überwiegt bei Heidenheim die positive Stimmung. Und auch wenn das Thema Aufstieg bei jeglichen Interviews schnell klein geredet wird, steht Heidenheim mit dem Blick aufs Restprogramm gut da. Nach sämtlichen Duellen mit direkten Konkurrenten wartet am kommenden Wochenende noch S04 (Samstag, 13.30 Uhr), ehe der FCH das schwierige Programm hinter sich gebracht hat. Möglicherweise klopfen die Heidenheimer ja doch nochmal oben an - Druck aus dem Umfeld verspüren sie im Gegensatz zur Konkurrenz jedenfalls nicht.