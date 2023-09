Gibt es Überraschungen? Nagelsmanns erste Nominierung steht bevor

Ein neuer Bundestrainer kann auch neues Personal zur Folge haben. Julian Nagelsmanns erste Nominierung als Bundestrainer wird durchaus mit Spannung erwartet.

Für Julian Nagelsmann stehen die ersten Spiele als Bundestrainer an. IMAGO/Eibner

Der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann gibt am kommenden Freitag die Nominierung für die ersten beiden Länderspiele der Nationalmannschaft unter seiner Leitung bekannt. Am 6. Oktober um 10 Uhr werde der Kader für die USA-Reise mit den Testspielen gegen Gastgeber USA (14. Oktober) und gegen Mexiko (18. Oktober) veröffentlicht, wie der Deutsche Fußball-Bund am Freitagabend mitteilte.

Nagelsmann war am 22. September vom DFB zum Nachfolger des freigestellten Hansi Flick ernannt worden. Der frühere Trainer des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München unterschrieb einen Vertrag bis zum Ende der Heim-Europameisterschaft im kommenden Sommer. Ein Engagement über das Turnier hinaus hat er jedoch bereits nicht ausgeschlossen.

USA-Reise: "Ein großes Für"

"Für so eine Reise in die USA gibt es immer Für und Wider", hatte Nagelsmann mit Blick auf die körperliche Belastung der USA-Reise mit Jetlag und Reisen gesagt. Für ihn persönlich erkennt er aber "ein großes Für", weil er gleich eine intensive Zeit mit der Mannschaft erleben könne. Seine erste Nominierung wird mit Spannung erwartet, weil sie bereits einen Fingerzeig bezüglich Personal und Taktik für die Heim-EM geben könnte.

Eine personelle Entscheidung hat Nagelsmann bereits getroffen, weitere wurden ihm derweil unfreiwillig abgenommen. Während der 36-Jährige Ilkay Gündogan als Kapitän bestätigte, fällt sowohl der Ex-Freiburger Kevin Schade wegen einer Operation an den Adduktoren als auch Serge Gnabry wegen eines Unterarmbruchs aus. Für das Offensiv-Duo stehen mehrere Akteure in den Startlöchern. Durchaus möglich also, dass bei Nagelsmanns erster Berufung neue Namen auftauchen.

Eine erneute Nominierung von Pascal Groß könnte ebenfalls passieren. Der Mittelfeldspieler von Brighton & Hove Albion, der unter Flick sein Debüt gegeben hatte und sowohl gegen Japan als auch Frankreich zuletzt gespielt hatte, stand seinem Klub zuletzt wegen muskulärer Probleme zweimal nicht zur Verfügung. Der 32-Jährige wurde aber bereits in dieser Woche wieder im Training der Seagulls gesichtet.