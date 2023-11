"Gibt es keinen anderen Verein?": Wie es einem jüdischen Klub nach dem 7. Oktober geht

Fußball ist im Grunde unkompliziert, einfach nur ein Spiel mit 22 Akteuren. Aber für sie ist das alles kein Spiel mehr. Sie, das sind die Fußballer und Funktionäre eines jüdischen Fußballklubs in Deutschland.

Den konkreten Vereinsnamen, den wollen die Verantwortlichen nicht in veröffentlicht lesen, zu groß ist ihre Angst vor den Folgen. Nennen wir ihn deshalb einfach TSV.

Sich überhaupt zu äußern, fällt insbesondere den zahlreichen jüdischen Mitgliedern dieses Klubs in dieser Zeit schwer. Denn jeder Post in den sozialen Netzwerken, jeder Tweet, jedes Wort könnte jene auf den Plan rufen, deren Antisemitismus sich seit dem Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel vom 7. Oktober noch verstärkt hat.

Vorwurfsvolle Nachfragen

Beim TSV stehen sowohl jüdische als auch muslimisch sozialisierte Spieler unter Vertrag. Der Zusatz "sozialisiert" ist in diesem Fall von Bedeutung, das betonen mehrere Personen im Vereinsumfeld. Denn es gab bereits Vorfälle, da sei ein muslimischer Spieler von Familienmitgliedern für seinen Wechsel zum jüdischen TSV kritisiert worden. "Gibt es keinen anderen Verein?", "Warum musst du dich mit denen abgeben?", lauten die vorwurfsvollen Nachfragen. Ein Zwiespalt für einen jungen Spieler und Menschen.

Die eine, richtige Familie verärgert der religiöse Glaube der anderen, der sportlichen Familie. So bezeichnen nämlich zahlreiche Vereinsmitglieder ihren TSV. Als große Familie. Sie trainieren, spielen, feiern Erfolge und betrauern Niederlagen gemeinsam. Das Essen bei Klubterminen ist sowohl koscher als auch halal. Satt und friedlich.

Doch vor rund vier Wochen erhielt der so gelebte Frieden einen massiven Dämpfer. Die Hamas fiel in Israel ein, der Angriff wurde verurteilt, die Verurteiler für ihre zu kurz gegriffene Kritik kritisiert. Der Terror und die Verteidigungsmaßnahmen Israels, die aktuelle Lage in Gaza, der Krieg in Nahost: Von der TSV-Mannschaft und dem ganzen Verein lässt sich dieses Thema nicht fernhalten - natürlich nicht, es bestimmt zu weiten Teilen den Alltag dieser Menschen und Fußballspieler.

Sorgen um die Familien in Israel

Und natürlich gibt es auch Spieler, deren Verwandte im Kriegsgebiet leben, sie bangen um ihre Familien. Einige schlafen schlecht bei diesem Gedanken. Doch auch hierzulande gibt es genügend Anlässe für Sorgen. Jüngst wurde ein 18-Jähriger angeklagt, weil er im Januar bei einem Spiel von Makkabi Berlin den Hitlergruß gezeigt hatte. Nach dem Angriff der Hamas werfen in Deutschland Radikale Molotowcocktails auf Synagogen, andere hängen sich die palästinensische Flagge auf den Balkon.

Sicherheitskräfte bei einer Trainingseinheit eines jüdischen Vereins nach dem 7. Oktober. picture alliance / SZ Photo

Deutschland, in das Menschen aus beiden Staaten eingewandert sind, wirkt gespalten. Beim offen jüdischen TSV ist das aktuell nicht der Fall. Schließlich kommt kein radikaler Muslim auf die Idee, bei einem offen jüdischen Klub zu spielen. Wie man aus dem Vereinsumfeld des TSV hört, hat der Krieg im Nahen Osten am bislang guten Verhältnis untereinander kaum etwas geändert. Die Spieler essen, trainieren, leben miteinander. Trotz allem.

Trainieren und Spielen mit Sicherheitskräften

Und doch ist es anders. So versammeln sich während der Trainingseinheiten Sicherheitskräfte rund um das Trainingsgelände, die Gefährdung wird dadurch umso sichtbarer. Dennoch versucht der Verein, sich dieser Angst entgegenzustellen und entschied sich weiter Spiele und Trainingseinheiten zu bestreiten - entgegen der ursprünglichen Einschätzung von Alon Meyer.

Wir können aufgrund der Eskalation im Nahen Osten einen sicheren Spiel- und Trainingsbetrieb eines jüdischen Vereins nicht aufrechterhalten. Alon Meyer, Präsident der Sportvereinigung Makkabi Deutschland

Der Präsident der Sportvereinigung Makkabi Deutschland hatte vor einigen Wochen erklärt, dass "wir aufgrund der Eskalation im Nahen Osten einen sicheren Spiel- und Trainingsbetrieb eines jüdischen Vereins nicht aufrechterhalten können". Dies sei "eine absolute Niederlage für uns alle".

Doch der TSV ist nicht bereit, diese Niederlage zu akzeptieren, das hatte der Mannschaftsrat in einer seiner Sitzungen nach dem 7. Oktober für sich beschlossen. In diesem Verein wollen sie ihren Sport ganz einfach weiterspielen.