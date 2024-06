Gibt es die Mecker-Regel bald auch in der Bundesliga?

Schon nach nicht mal zwei Wochen hat die neue Mecker-Regel der UEFA viele Fans. Auch im deutschen Profifußball könnte sie bald zur Anwendung kommen.

Phil Foden sah am Dienstag Gelb, weil er sich bei Referee Clement Turpin beschwert hatte - ohne Kapitänsbinde. IMAGO/PA Images

In den letzten Jahren hat wohl selten eine Fußball-Regel so schnell Akzeptanz erfahren wie jene, die seit der EM 2024 zum Thema Meckern greift. Um Rudelbildungen gar nicht erst entstehen zu lassen, hatte die UEFA gerade einmal einen Monat vor dem Turnier in Deutschland bekanntgegeben, dass dort nur noch die Kapitäne mit den Schiedsrichtern kommunizieren dürfen.

Die einzige kritische Gegenfrage, der sich die UEFA seitdem ausgesetzt sieht, lautet: Warum ist da vorher niemand draufgekommen? Es wäre also nach den Erfahrungen in der fast abgeschlossenen Gruppenphase nur logisch, wenn die Anweisung künftig auch im Vereinsfußball greifen würde. Was plant der DFB?

DFB will EM-Erkenntnisse "gründlich auswerten"

"Wir verfolgen die Auftritte und Leistungen der Schiedsrichter bei der Europameisterschaft sehr genau und werten die Erkenntnisse aus dem gesamten Turnier gründlich aus. Dazu gehört auch die Umsetzung der Anweisung, dass nur der Kapitän der Mannschaft, die über eine Entscheidung diskutieren möchte, den Schiedsrichter ansprechen darf", teilte die sportliche Leitung der Schiedsrichter beim DFB der Deutschen Presse-Agentur mit. Nach dem Abschluss der EM und der Auswertung des Turniers werde es dazu eine Erklärung geben.

Eine Tendenz in die eine oder andere Richtung lässt der DFB noch nicht erkennen. "Die Frage, ob und inwieweit die UEFA-Anweisung künftig auch im deutschen Profifußball zum Tragen kommen soll und wird, besprechen wir intensiv auch gemeinsam mit der DFL und den Zuständigen im DFB für den Spielbetrieb in der 3. Liga und dem DFB-Pokal."

Nach den bisherigen Eindrücken hat die Mecker-Regel nur Gewinner: die Schiedsrichter, die sich keinem Pulk an Spielern mehr erwehren müssen, der auf sie zustürmt; die Fans, denen lange Unterbrechungen und Diskussionen erspart bleiben; und letztlich auch die Spieler, die sich auf das Wesentliche konzentrieren können - anderenfalls drohen Gelbe Karte. Erst am Dienstag war etwa Phil Foden verwarnt worden, nachdem er sich ohne Kapitänsbinde in der Schlussphase von Englands Spiel gegen Slowenien (0:0) beim Schiedsrichter beschwert hatte.