Gibt es den Videobeweis bald in der Handball-Bundesliga?

Zur neuen Saison will die Handball-Bundesliga den Videobeweis einführen. Als Vorbild soll dabei die Weltmeisterschaft in Schweden und Polen dienen.

So wie hier bei der WM zu Beginn des Jahres könnte es künftig auch in der Handball-Bundesliga aussehen. IMAGO/Lobeca

Die HBL werde das "Projekt auf die Straße bringen", sagte Geschäftsleitungs-Mitglied Andreas Wäschenbach

der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten". Das gelte, "auch wenn das ein ambitioniertes Ziel ist, weil noch Details zu klären sind".

Voraussetzung ist nach Wäschenbachs Einschätzung, "dass wir technisch saubere Lösungen in allen Hallen der 1. Bundesliga hinbekommen - aber ich bin guter Dinge". Vorbild sei dabei die Handball-WM in Schweden und Polen. "Wir werden das Projekt langsam, mit Sorgfalt und in einem vernünftigen Rahmen angehen."