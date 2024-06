DFB-Auftaktgegner Schottland müht sich zu 2:0-Sieg gegen Gibraltar

Deutschlands Auftaktgegner Schottland hat sein erstes von zwei Testspielen vor der EM gewonnen. In Gibraltar taten sich die Schotten trotz deutlicher Überlegenheit allerdings schwer vor dem gegnerischen Tor.

Vollstrecker: Der eingewechselte Ché Adams traf für sein Team zum 2:0. SNS Group via Getty Images

Schottland, das zu großen Teilen mit einer denkbaren Startelf für die EM antrat, darunter Robertson und McGinn, hatte von Beginn an erwartungsgemäß mehr vom Spiel. Gibraltar, das seine letzten zwölf Spiele allesamt verloren hatte (letzter Sieg Ende 2022 gegen Andorra), fokussierte sich erst einmal auf die Defensive.

Vor dem Tor zeigte sich die Elf von Steve Clark allerdings nicht so kaltschnäuzig. Da machte sich auch das Fehlen von Lyndon Dykes bemerkbar, der nach einer vor Kurzem im Training erlittenen Verletzung auch die EM verpassen wird.

Schottland versuchte es insbesondere in Durchgang eins immer wieder über Flanken von außen, die aber zu selten Gefahr entfachten. Zur Pause hatte Schottland über 70 Prozent Ballbesitz, gab zudem 20 Schüsse ab, wovon allerdings nur zwei den Weg auf das Tor fanden. Die beste Gelegenheit ließ dabei der bei einer Ecke aufgerückte Verteidiger Hanley aus, als er einen verlängerten Kopfball am zweiten Pfosten am leeren Tor vorbeispitzelte (41.).

Christie bricht den Bann

Nach dem Seitenwechsel dauerte es dann aber nur rund zehn Minuten, bis der Ball dann doch im Tor lag: Nach Flanke von Robertson nahm Christie den Ball am zweiten Pfosten mit dem Oberschenkel an, setzte sich gegen Mitspieler Shankland und die Hintermannschaft Gibraltars durch, ehe er den Ball wuchtig ins Tor schweißte (58.).

Die Schotten ließen nun mehr den Ball laufen, gingen nicht mehr das letzte Risiko. Ein weiterer Treffer sollte aber doch noch gelingen: Der eingewechselte Adams traf auf Vorarbeit von McGinn mit einer wuchtigen Volleyabnehme zum 2:0-Endstand (85.).

Bevor am 14. Juni (21 Uhr, LIVE! bei kicker) die DFB-Elf zum EM-Auftakt in München wartet, testen die Schotten bereits am Freitag ein letztes Mal gegen Finnland. Dann erhofft sich Clark von seiner Elf sicherlich eine höhere Effizienz vor dem gegnerischen Tor.