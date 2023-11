Giannis und Lillard übertrumpfen die Mavs - "Wembys" Double-Double stoppt Spurs-Serie nicht

Die Mavs geben einen zweistelligen Vorsprung gegen die Bucks in den Schlussminuten aus der Hand, Supertalent Victor Wembanyama kann die Niederlagen-Serie der Spurs nicht stoppen. Dafür überzeugt ein anderer Rookie. Die NBA am Sonntagmorgen.

Duo im Flow: Damian Lillard (li.) und Giannis Antetokounmpo. NBAE via Getty Images

Das mit Spannung erwartete Duell zwischen den Milwaukee Bucks und den Dallas Mavericks ging letztlich an Giannis Antetokounmpo und Co. (132:125). Ein Grund: 40 Punkte des Griechen. Ein weiterer: Der Einbruch der Mavs im Schlussabschnitt, bei dem die Texaner noch eine zweistellige Führung verspielten.

Die Partie hatte sich zum erwarteten Schlagabtausch zwischen den beiden Top-Duos entwickelt. Hier die Mavs mit Luka Doncic (35 Punkte) und Kyrie Irving (39), da die Bucks mit Giannis und Damian Lillard (27). Milwaukee hatte sich nach zwei Vierteln eine knappe Pausenführung erarbeitet (50:58), die die Mavs - einmal mehr ohne den verletzten Kleber (Zeh) - aber mit einem überzeugenden dritten Viertel (40:29) und durch einen übergreifenden 12:0-Run drehten.

Im Schlussabschnitt knackten dann Doncic und Antetokounmpo quasi im Gleichschritt die 30-Punkte-Marke. Der Grieche aber hatte den besseren Flow, erzielte 15 der 43 Bucks-Punkte, auch weil das Zusammenspiel mit Lillard funktionierte. "Mit jedem Spiel, das vergeht, fühlen wir uns wohler", so Antetokounmpo, der letztlich mit 30 Sekunden vor Schluss mit einem Pull-Up den 132:125-Sieg sicherstellte. Dallas hatte zuvor die eigene Führung zwar nochmal auf zehn Punkte ausgebaut, musste sich am Ende aber geschlagen geben.

Die New York Knicks 122:108 (61:50) fuhren indes einen Start-Ziel-Sieg bei den Charlotte Hornets ein. Beim dritten Auswärtssieg in Serie lagen die Knicks nie in Rückstand. Isaiah Hartenstein erzielte vier Punkte und sieben Rebounds.

Holmgren überzeugt gegen die Warriors - Achte Pleite für "Wemby" und Co.

Die Golden State Warriors mussten derweil ihre sechste Niederlage nacheinander einstecken, mit 123:130 (61:51) nach Verlängerung ging der Meister von 2022 zu Hause gegen die Oklahoma City Thunder als Verlierer vom Court. Auch Superstar Stephen Curry konnte mit 25 Punkten nach überstandener Knieverletzung daran nichts ändern. Bei den Thunder avancierte Liganeuling Chet Holmgren mit 36 Zählern zum Topscorer, mit einem Dreier rettete Holmgren sein Team in die Verlängerung. Mit dem neunten Sieg im 13. Saisonspiel bleiben die Thunder eine der positiven Überraschungen der NBA-Saison.

Apropos Neuling: Victor Wembanyama kassierte mit den San Antonio Spurs die achte Niederlage in Serie. Das 19-jährige Supertalent verbuchte ein Double-Double, was aber nichts am 108:120 gegen die Memphis Grizzlies änderte. Die Spurs rangieren damit auf dem letzten Platz im Westen.

Ein furioses Comeback feierten die Chicago Bulls. Gegen die Miami Heat legten das Team aus Illinois einen katastrophalen Fehlstart hin. Nach sechseinhalb Minuten im ersten Viertel lagen die Bulls 1:22 im Rückstand - feierten aber am Ende einen 102:97-Sieg, bei dem DeMar DeRozan 23 Punkte auflegte.