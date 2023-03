Giannis kehrt mit Paukenschlag zurück - Mavs fallen unter .500

Die Milwaukee Bucks haben beim Comeback von Giannis Antetokounmpo in die Erfolgsspur zurückgefunden und von einem Patzer der Boston Celtics profitiert. Für das B-Team der Mavericks war nichts zu holen. Die NBA am Dienstagmorgen.

Beim 133:124 über die starken Sacramento Kings feierte Giannis Antetokounmpo ein starkes Comeback im Trikot der Milwaukee Bucks. Der griechische Star-Center legte gegen die Kalifornier gleich 46 Punkte auf und erzielte am NBA-Montag damit auch den Tagesbestwert. Antetokounmpo versenkte 19 seiner 28 Würfe und fügte noch zwölf Rebounds sowie vier Assists zu seiner Galavorstellung hinzu. Die Bucks untermauerten mit nun 49:19-Siegen die Spitzenposition in der Eastern Conference, zumal die Boston Celtics (47:22) trotz 43 Zählern von Jaylen Brown überraschend gegen West-Hinterbänkler Houston Rockets mit 109:111 verloren.

Morant beginnt Therapie

Ohne die angeschlagenen Superstars Luka Doncic und Kyrie Irving hatten die Dallas Mavericks indes keine Chance gegen die Memphis Grizzlies und zogen gegen den West-Rivalen vor eigenem Publikum glatt mit 88:104 den Kürzeren. Bei den Grizzlies fehlte nach wie vor der suspendierte Spielmacher Ja Morant, der nach seinem Fehltritt in einem Nachtklub mittlerweile eine Therapie begonnen hat. Mit einer nun knapp negativen Bilanz (34:35, drei Niederlagen in Serie) sind die Mavs, für die Maxi Kleber in 25 Minuten einen Freiwurf verwandelte und drei Rebounds holte, nur noch Achter im Westen und müssen um die Teilnahme an den Play-offs bangen. Bester Mavs-Werfer war Jaden Hardy mit 28 Zählern, bei den Grizzlies sprang vor allem Desmond Bane (23) in die Bresche.

Theis erneut ohne Einsatz - Acht Thompson-Dreier

Die Indiana Pacers (31:38) mussten einen weiteren Dämpfer im Rennen um das Play-in-Turnier hinnehmen. Beim schlechtesten Team der Liga, den Detroit Pistons, unterlagen die Pacers deutlich mit 97:117 - zwei Tage zuvor hatte Indiana an selber Stelle noch einen knappen Sieg gefeiert. Daniel Theis war der einzige Spieler im Aufgebot der Pacers, der nicht zum Einsatz kam.

Die Golden State Warriors gewannen im Verfolgerduell der Western Conference mit 123:112 gegen die Phoenix Suns. Klay Thompson war mit 38 Punkten bester Werfer beim Siegerteam. Der "Splash Brother" versenkte gleich acht Dreier, sein "Bruder" Stephen Curry (23 Zähler) deren vier. Bei den Suns, die auf den verletzten Kevin Durant verzichten mussten, kam Devin Booker auf 32 Punkte. Die Warriors sind mit 36:33 aktuell Fünfter der Conference, Phoenix (37:31) liegt direkt davor.