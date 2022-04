Giannis holt den Bucks-Rekord - DeRozan stopft zur 50

Während die Los Angeles Lakers mit Siebenmeilenstiefeln einer langen Sommerpause entgegeneilen, nimmt der Kampf um Spitze im Osten weiter Fahrt auf. Die Protagonisten: Giannis Antetokounmpo, Kevin Durant und DeMar DeRozan. Die NBA am Freitagmorgen.

Kaum zu stoppen: Giannis Antetokounmpo im Barclays Center in Brooklyn. NBAE via Getty Images

Antetokounmpo schrieb beim 120:119-Thriller im Barclays Center von Brooklyn, New York, sogar Geschichte. Der "Greek Freak" löste im Rahmen seiner 44-Punkte-Gala den legendären Kareem-Abdul Jabbar als besten Werfer in der Historie der Milwaukee Bucks ab und führte sein Team zu einem enorm wichtigen Sieg. Ein Dreier Antetokounmpos brachte zugleich den Franchise-Bestwert wie auch den Ausgleich, der die Verlängerung erzwang. Der Superstar steht nun bei 14.216 Punkten für Milaukee, Jabbar, bester Punktesammler in der NBA-Geschichte kam in seiner Zeit für die Bucks auf 14.211 Punkte.

Vor dem Duell mit den Los Angeles Clippers an diesem Freitag stehen die Bucks nun auf Rang zwei der Eastern Conference nur knapp hinter Spitzenreiter Miami Heat. Die Nets, für die Kevin Durant (26 Punkte, elf Assists) den finalen Dreier zum möglichen Sieg vergab, müssen sich dagegen langsam aber sicher damit abfinden, erst über das Play-in-Turnier in die Play-offs zu kommen. Zumindest diese Chance haben die Nets allerdings sicher.

Weil die Atlanta Hawks ihr Heimspiel gegen die Cleveland Cavaliers 131:107 gewannen, hat keines der Teams jenseits von Rang zehn noch die Möglichkeit auf die Qualifikation. Für die New York Knicks, die Washington Wizards, die Indiana Pacers, die Detroit Pistons und die Orlando Magic endet die NBA-Saison nach der Hauptrunde. Die Niederlage der Cavs bedeutete zugleich aber auch, dass die Boston Celtics um Daniel Theis ihr Play-off-Ticket nun sicher haben. Die Kelten sind Dritter und nun wieder vor den Philadelphia 76ers platziert, die sich eine unerwartete 94:102-Schlappe bei den Pistons leisteten - trotz eines satten Double-Doubles von Joel Embiid (37/15).

Bulls schlagen Clippers - Lakers hoffen auch Davis

Fünfter der Eastern Conference sind die Chicago Bulls knapp hinter den Sixers und knapp vor den Toronto Raptors. Der Altmeister bekämpfte den Abwärtstrend per 135:130-Heimsieg über die L.A. Clippers (Isaiah Hartenstein: vier Punkte, vier Rebounds, zwei Assists). Mann des Abends: DeMar DeRozan. Der Bulls-Topscorer machte die 50 Punkte spät im Spiel stilgerecht mit einem Dunking voll und ließ sich danach gebührend feiern.

Im Westen ist die Lage dagegen nicht so klar. Die Los Angeles Lakers verloren auch ihr Auswärtsspiel bei den Utah Jazz. Das 109:122 war gleichbedeutend mit dem erneuten Fall auf Rang elf hinter die San Antonio Spurs. Noch hat der Rekordmeister aber Hoffnung, Rang zehn zu sichern und kann im Heimspiel gegen die New Orleans Pelicans am Freitagabend Medienberichten zufolge zumindest wieder auf Anthony Davis setzen. Ob der zuletzt unter Schmerzen am Sprunggelenk leidende LeBron James spielen kann, ist dagegen unklar.

Diese Teams stehen für die Play-offs fest