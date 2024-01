Giannikis wird neuer Trainer von 1860 München

Nach der Trennung von Maurizio Jacobacci wurden bei 1860 München zuletzt verschiedene Personalien diskutiert. Jetzt wurde mit Argirios Giannikis eine überraschende Lösung präsentiert.

Nach der Entlassung von Maurizio Jacobacci hatte Interimstrainer Frank Schmöller das Team betreut, allerdings setzte sich der Negativtrend fort. Die beiden Spiele unter der Leitung des 57-Jährigen gingen verloren. Zwischenzeitlich galt auch Tobias Schweinsteiger als möglicher Kandidat, ehe die Münchner jetzt mit Giannikis überraschten. Der gebürtige Nürnberger war zuletzt bei AEK Athen angestellt, wo er Ende Februar 2022 entlassen wurde.

Zur Vertragslaufzeit machte 1860 keine Angaben. Der neue Geschäftsführer Sport Christian Werner freute sich, nur wenige Tage nach seinem Amtsantritt schon einen neuen Trainer vorstellen zu können. "Argirios kennt von seinen Stationen in Essen und Athen die Arbeit in Traditionsvereinen mit einer großen Erwartungshaltung", betonte der 42-Jährige. "Seine Spielphilosophie ist es, das Heft des Handelns in die eigene Hand zu nehmen und trotz des Blicks auf eine stabile Defensive stets aktiven Fußball zu spielen. Dies sehe auch ich als das Ziel unseres Spiels und ich hoffe, dass sich unsere Fans an einer attraktiven Spielweise erfreuen können."

Giannikis war mehrere Jahre beim Karlsruher SC in der Jugend und der zweiten Mannschaft als Trainer angestellt. Es folgten Stationen beim FC Ingolstadt, Rot-Weiss Essen und dem VfR Aalen, ehe es den 43-Jährigen nach Griechenland zog. Dort erwarb er sich einen exzellenten Ruf, als er in der Saison 2020/21 als Trainer des Aufsteigers PAS Giannina zum "Coach der Saison" gewählt wurde. Danach hatte er seinen auslaufenden Vertrag in Giannina nicht verlängert und war für einige Monate nach Deutschland zurückgekehrt, ehe das Engagement bei AEK Athen folgte.

Giannikis sieht "eine Menge Arbeit"

Nun soll der Deutsch-Grieche die Löwen wieder auf Vordermann bringen. "Wir haben in den nächsten Monaten eine Menge Arbeit vor uns", ist sich auch Giannikis bewusst. "Ich bin überzeugt davon, dass wir gemeinsam unsere Ziele erreichen werden.“ Dabei wird er mit dem bestehenden Trainerteam Harald Huber, Franz Hübl und Jörg Mikoleit zusammenarbeiten.

Giannikis' Mission in München ist zunächst klar umrissen: Es gilt den Abstand auf die Abstiegsplätze, der derzeit nur zwei Punkte beträgt, zu vergrößern. Zum Auftakt ins neue Jahr geht es am 20. Januar gleich gegen den MSV Duisburg. Die Zebras haben als Tabellenneunzehnter vier Punkte Rückstand auf den TSV.