Giannikis bei Schröter zuversichtlich - 1860 will in Lübeck nachlegen

1860 München hat den Auftakt ins neue Jahr gut hinbekommen. Auch von der weiten Reise nach Lübeck wollen die Löwen Zählbares mitbringen.

Dem erfolgreichen Wochenende des TSV 1860 München - zum 4:1 der Fußballer über den MSV Duisburg kam der Triumph von Linus Straßer in Kitzbühel hinzu - soll in der englischen Woche noch mehr Positives folgen.

Zum Beispiel gleich am Abend (19 Uhr, LIVE! bei kicker) im Auswärtsspiel bei Aufsteiger VfB Lübeck. Neu-Trainer Argirios Giannikis, der Straßer am Montag auf der Pressekonferenz gratulierte ("Ich bin zwar kein Wintersport-Spezialist. Aber herausragende Leistungen bekomme ich auch mit, speziell, wenn es ein Weiß-Blauer macht"), will nachlegen.

Duisburg sei schließlich "nur ein erster Schritt" gewesen. "Durchdrehen tut bei uns keiner", versicherte der 43-Jährige.

Sicherheit und Stabilität erhofft sich Giannikis durch den erfolgreichen Auftritt im eigenen Stadion. Die Atmosphäre vor 15.000 Fans beeindruckte den gebürtigen Nürnberger. Immerhin 800 Löwen-Anhänger wollen sein Team auch im weit entfernten Lübeck unterstützen. "Das zeigt, welche Größe, welche Wucht, welche Energie der Verein hat", so Giannikis.

System-Täter statt System-Opfer

Der angeschlagene Offensivakteur Morris Schröter, der gegen Duisburg zweimal traf, aber vorsichtshalber nach rund einer Stunde Spielzeit ausgewechselt werden musste, soll einsatzfähig sein. "Ich bin zuversichtlich, dass er infrage kommt", sagte Giannikis.

Er soll wieder mit dazu beitragen, dass sich die Löwen erneut viele Torchancen herausspielen im neuen 4-4-2 mit Doppelspitze. Das System tat der Mannschaft gegen den MSV sichtlich gut - System-Täter statt System-Opfer. "War sehr geil heute", sagte Fynn Lakenmacher, der mit seinem Seitfallzieher zum 4:0 aufhorchen ließ: "Es hat richtig Spaß gemacht. Wir waren vorne sehr effizient - und hinten haben wir wenig zugelassen."