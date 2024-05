Ghotra bleibt bei Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt hat den Vertrag mit Harpreet Ghotra, der von vielen "Sam" genannt wird, verlängert. Der 21-jährige Mittelfeldspieler kam 2015 in den Nachwuchs der Eintracht und steht seit Saisonbeginn im Kader der U 21. Für die SGE-Reserve kam der gebürtige Frankfurter auf bislang 22 Regionalliga-Einsätze. "'Sam' ist ein wichtiger Bestandteil unseres Teams. Er hat in dieser Saison eine gute Entwicklung genommen und sich seine Einsatzzeiten in der Regionalliga verdient", unterstreicht Nino Berndroth, Leiter Kaderplanung U 17 bis U 21, in einer Meldung.