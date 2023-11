Ghanaischer Ex-Nationalspieler stirbt kurz nach Kollaps in Albaniens erster Liga

Der frühere ghanaische Nationalspieler Raphael Dwamena ist am Samstag nach einem Zusammenbruch beim Spiel seines Klubs KF Egnatia verstorben. 2017 war beim 28-Jährigen ein Herzfehler diagnostiziert worden.

Ein tragischer Todesfall lässt den internationalen Fußball erneut um einen Profispieler trauern. Der ghanaische Ex-Nationalspieler Raphael Dwamena verstarb am Samstag kurz nach seinem Zusammenbruch im Punktspiel seines albanischen Erstliga-Vereins KF Egnatia gegen Partizan Tirana. Der mit einem Herzfehler spielende Stürmer, dessen Tod Albaniens Verband bestätigte, hatte erst vor nicht einmal zwei Monaten seinen 28. Geburtstag gefeiert.

Dwamena, der zwischen 2017 und 2018 in acht Länderspieleinsätzen für seine Heimat zwei Treffer erzielte, war in Egnatias Spiel gegen Partizan - das anschließend abgebrochen wurde - 24 Minuten nach dem Anpfiff auf dem Spielfeld ohne erkennbaren Anlass kollabiert. Medienberichten zufolge blieb er trotz Erste-Hilfe-Maßnahmen von Mit- und Gegenspielern mehrere Minuten regungslos liegen, ehe er von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert wurde. In der Klinik konnten die behandelnden Ärzte allerdings nur noch den Tod des Sportlers feststellen.

Bisher bekannte Anzeichen lassen auf einen plötzlichen Herztod als Ursache für Dwamenas Ableben schließen. 2017 war bei einem Medizincheck der Ärzte des Premier-League-Klubs Brightonn bei dem damals 21 Jahre alten Angreifer ein Herzfehler diagnostiziert worden, woraufhin die Briten auf eine Verpflichtung des Angreifers vom FC Zürich verzichteten. Die Schweizer Erstligist hatte das damals "sehr erstaunt" zur Kenntnis genommen. "Selbstverständlich haben auch wir vor dem Wechsel von Raphael zum FCZ eine medizinische Untersuchung (...) vornehmen lassen. Dort wurde dieselbe Abweichung von der Norm festgestellt. Allerdings wurde dieser Sachverhalt dahingehend beurteilt, dass er weder gesundheitsgefährdend ist, noch die Leistungsfähigkeit eines Spitzensportlers beeinträchtigt", hatte der Klub damals mitgeteilt.

2020 war Dwamena ein Defibrillator implantiert, später aber wieder entfernt worden

Bei den Eidgenossen hatte Dwamena seine Laufbahn fortsetzen können: FCZ-Ärzte bescheinigten dem Torjäger, der in seiner Karriere außer in Albanien und in der Schweiz auch für Klubs in Österreich, Spanien und Dänemark auflief, trotz seiner gesundheitlichen Einschränkung ausreichende Tauglichkeit für den Profifußball. Am Samstag reagierte der FCZ "fassungslos und bestürzt" auf die Nachricht vom Tod ihres früheren Spielers.

Dwamena hatte zunächst ein Gerät zur Aufzeichnung von auftretenden Störungen der Herztätigkeit und 2020 auch einen Defibrillator implantiert bekommen. Das als Lebensretter geltende Gerät ließ sich der Profi jedoch einige Zeit später wieder aus seinem Körper entfernen.