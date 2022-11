Schweiz verpatzt WM-Generalprobe - Sommer beim Comeback zweimal geschlagen

Die Schweizer Nationalmannschaft hat die Generalprobe für die Winter-WM in Katar verpatzt: Am Donnerstag verloren die Eidgenossen in Abu Dhabi das Testspiel gegen Ghana mit 0:2.

Beim Blick auf die Aufstellungen dürfte so mancher Nati-Fan noch erleichtert aufgeatmet haben: Gladbach-Keeper Sommer, der seit seiner Knöchelverletzung im DFB-Pokal gegen Darmstadt (1:2) nicht mehr auf dem Platz gestanden hatte, feierte sein Comeback. Darüber hinaus setzte Coach Murat Yakin mit den Flügelflitzern Vargas (Augsburg) und Widmer (Mainz) auf zwei weitere aktuelle Bundesliga-Profis. Die Schweizer Abwehr um Akanji, Schär und Cömert bekam es mit Bilbao-Torjäger Inaki Williams sowie den Ayew-Brüdern zu tun.

Die Anfangsphase in Abu Dhabi, nur eine Handvoll Fans verfolgten die Partie angesichts von Temperaturen über 30 Grad, gehörte den Schweizern. Diese hätten nach nur sechs Minuten in Führung gehen müssen, doch Vargas nutzte die perfekte Vorarbeit von Embolo nicht zum 1:0. Ghana biss sich an der Schweizer Hintermannschaft die Zähne aus und schwamm sich erst nach gut 20 Minuten etwas frei.

Speziell nach Standards versprühten die Black Stars Gefahr: Inaki Williams köpfte knapp vorbei, der aufgerückte Innenverteidiger Salisu scheiterte per Linksschuss (31., 43.). Die letzte gute Möglichkeit vor der Pause hatte Embolo, doch der ehemalige Bundesliga-Stürmer (nun in Monaco) traf den Ball in aussichtsreicher Position nicht richtig (44.).

Okafor kommt - und trifft beinahe direkt

Mit dem Seitenwechsel brachte Yakin drei Neue - Gladbachs Elvedi, Salzburgs Okafor und Bolognas Aebischer. Beinahe hätte Okafor sogar einen Einstand nach Maß gefeiert, doch der RB-Torjäger schoss den Ball knapp über den Querbalken (47.). Wie im ersten Abschnitt brauchte Ghana etwas, um wieder ins Spiel zu finden. In Minute 70 schlugen die Black Stars nach einem der brandgefährlichen Standards aber eiskalt zu: Nach Verwirrung am zweiten Pfosten köpfte Salisu den Ball über Sommer hinweg ins Tor - der erste Länderspieltreffer überhaupt für Southamptons Innenverteidiger.

Statt einer Reaktion fing sich die Schweiz nur vier Minuten später das 0:2. Cömert und Fassnacht verteidigten halbherzig, weswegen Sommer zu einer Rettungstat am Fünfmeterraum gegen Sulemana gezwungen war. Der Abpraller landete allerdings genau bei Semenyo, der volley ins verwaiste Tor einschoss.

Joker Kyereh lässt 3:0 liegen

In der Folge hatten die Westafrikaner alles im Griff und hätten den Spielstand sogar noch in die Höhe schrauben können. Der eingewechselte Freiburger Kyereh setzte seinen Schuss von der Strafraumkante allerdings knapp am Pfosten vorbei.

Nach der verpatzten Generalprobe haben die Schweizer sieben Tage Zeit, um ihre Fehler aufzuarbeiten: Am 24. November (11 Uhr, LIVE! bei kicker) wartet das WM-Auftaktspiel gegen Kamerun um Bayern-Torjäger Choupo-Moting. Ghana trifft sechs Stunden später auf Gruppenfavorit Portugal.