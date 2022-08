/gg - die kicker eSport News: Der neue eSport Podcast

Die Welt des eSports bewegt sich schnell. Damit euch die wichtigsten News nicht entgehen, gibt es ab dem 30. August 2022 unseren neusten Podcast: /gg - die kicker eSport News.

Zwei Mal im Monat bekommt ihr in kompakten 30 Minuten aktuelle News und Themen der eSport-Welt auf die Ohren. In Staffel 1 erwarten euch zehn Folgen bis Ende des Jahres.

gamescom Recap, RBLZ Verlängerungen und FIFA 23 Skripting Unser neuer Podcast ist online: /gg - der kicker eSport News Podcast. Er ersetzt den kicker eSport Talk, aber keine Panik, den Talk könnt ihr weiterhin auf Twitch und YouTube sehen. Links findet ihr in den Show Notes. Unser neuer Podcast startet allerdings ebenfalls mit einigen starken Themen, denn wir waren auf der gamescom! "Wie früher, nur besser." - das war das Motto der gamescom 2022, aber war es wirklich so? Außerdem sprechen Nicole und Chris darüber, was sich auf dem eSport-Transfermarkt getan hat: RB Leipzig verlängert mit Weltmeister-Team um Umut Gültekin und mit "Wunderkind" Anders Vejrgang. Gute Entscheidung oder wäre der Absprung besser gewesen? Und EA SPORTS stellt wieder einmal klar: "Wir skripten Spiele nicht". Trailer: /gg - kicker eSport News 30.08.2022 kicker eSport - FIFA23 - Unser erster Eindruck vom neuen Teil von EA Sports 18.08.2022 #eSport 19: Anstoss 2022 - Erste Eindrücke und Fragen 11.08.2022 #eSport 18: NBA 2K - Was wird aus der Basketball-Simulation? 07.07.2022 weitere Podcasts

gg steht dabei für das wahrscheinlich am häufigsten verwendete Kürzel im eSport: "Good Game". Als Phrase ist es längst über eine simple abschließende Bewertung einer Partie hinaus etabliert und daher für unseren Podcast über die Metathemen des eSports perfekt geeignet. "Dann gg" wird man sicher auch Host Christian Gürnth das ein oder andere Mal in der Folge sagen hören.

In wechselnder Besetzung sprechen Er und unsere Hosts Nicole Lange und Jan Bergmann über mindestens drei Themen der vergangenen Wochen. Wie aus unseren kicker eSport Talks gewohnt, sollen gegebenenfalls Gäste ihre Expertise mit einfließen lassen.

gamescom, RBLZ-Stammbesetzung und Skripting in FIFA 23

Zum Start in das neue Format wird die gamescom 2022 Thema sein. Unter dem Motto "Wie früher, nur besser" startete die beliebte Videospielmesse in Köln aus der zweijährigen Corona-Pause. Schon im Interview erklärte uns Pressesprecher Franz Mann, was dieses Jahr anders war und wo die gamescom in der Zukunft hin will. /gg bespricht die mitgebrachten eigenen Erfahrungen der Messe und klärt: Was wurde besser?

Im Frühjahr konnte RB Leipzig die deutsche Meisterschaft gewinnen. Zudem holte Umut 'Umut' Gültekin im Sommer die Weltmeisterschaft erneut nach Deutschland. Es läuft bei RBLZ Gaming - wohl ein Grund, warum die Stammbesetzung inklusive FIFA-Wunderkind Anders 'Anders' Vejrgang in Leipzig gehalten werden sollte. Unsere Host sprechen über die Bedeutung der Vertragsverlängerungen im FIFA-eSport-Team der roten Bullen.

Ebenfalls auf den /gg-Gesprächstisch kommt das Thema Skripting in FIFA. Immer wieder wird EA SPORTS eine Art "Momentum" oder Skript im Spiel vorgeworfen. Zur Veröffentlichung von FIFA 23 sprach kicker eSport dieses Thema auch bei den Entwicklern vor Ort an. Unsere Host ordnen kompakt ein.

/gg - die kicker eSport News, ab jetzt zwei Mal im Monat, jeden Dienstag neu bei kicker eSport oder beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens.