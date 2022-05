Gezockt und gewonnen: FCK-Boss Hengen darf sich nicht ausruhen

Mit dem Trainerwechsel vor den Relegationsspielen ging Thomas Hengen ein großes Risiko ein. Der Aufstieg gibt ihm Recht. Doch auf den FCK-Geschäftsführer wartet noch eine größere Aufgabe. Ein Kommentar von kicker-Reporter Moritz Kreilinger.

Vier Jahre, vier mühsame Jahre quälte sich der 1. FC Kaiserslautern durch die Niederungen des deutschen Profifußballs. Verl, Lotte und Großaspach - Städte, die auf der Landkarte der FCK-Fans bis vor einigen Jahren nicht existierten, waren plötzlich Alltag. Doch anders als mancher Traditionsverein, dem der Wiederaufstieg verwehrt blieb, hat es der Fritz-Walter-Klub geschafft, dem endgültigen Aus zu entgehen und wird jetzt sein Comeback in der 2. Liga geben.

Vor zwei Wochen war das noch in weiter Ferne. Der FCK schien seinem Ruf als Chaosklub mal wieder gerecht zu werden: Trainerentlassung auf Platz drei. Doch Klubboss Thomas Hengen lehrte mit seiner unpopulären Entscheidung alle Kritiker eines Besseren. Drei Niederlagen zum Saisonende waren aus Sicht des Managers zu viel - er stellte vor den Duellen gegen Dresden den bei den Fans unheimlich beliebten Trainer Marco Antwerpen frei und gab das Schicksal der Mannschaft in die Hände von Dirk Schuster. Auch sein eigenes Schicksal war mit dem Erfolg des neuen Trainers verknüpft. Wäre die Mission fehlgeschlagen, seine Weiterbeschäftigung wäre kaum vermittelbar gewesen.

Auf den FCK wartet eine Herkulesaufgabe

Doch Hengens Mut zum Risiko wurde belohnt. Es bleibt spekulativ, ob nicht auch Antwerpen den Aufstieg vollendet hätte. Unterm Strich ist aber festzuhalten: Schuster ist es gelungen, die Truppe auf den Punkt zu motivieren und im Dresdner Hexenkessel zu einer abgebrühten und letztlich erfolgreichen Leistung zu bewegen. Hengen wollte in der Krise nicht tatenlos zusehen, er sah das lang ersehnte und doch immer weit entfernte Ziel aus den Augen verlieren, er war sich sicher, einen Impuls setzen zu müssen und zog die Reißleine - am Ende mit Erfolg.

Erstmal steht eine ausgiebige Feier in Kaiserslautern auf dem Plan. Mehr als zwei Tage kann sich der 47-Jährige aber kaum ausruhen. Die Pfälzer stehen vor einer Herkulesaufgabe. Der aktuelle Kader muss auf fast allen Positionen verstärkt werden, um in der kommenden Saison in der 2. Liga konkurrenzfähig zu sein. Allen voran in der Offensive offenbarten schon die beiden Relegationsspiele gegen Dresden große Defizite der Roten Teufel. Wenn den vier Spielzeiten der Lauterer in der 3. Liga keine fünfte folgen soll, muss Hengen auf dem Transfermarkt den ein oder anderen Leistungsträger der Zukunft aus dem Hut zaubern.