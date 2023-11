"Gezittert bis zum Schluss": Frankfurt in der K.-o.-Phase, Platz eins bleibt das Ziel

Es lief nicht alles rund auf dem Kunstrasen von Helsinki, doch Eintracht Frankfurt hat die Zwischenrunde nach einem 1:0-Sieg sicher. Kevin Trapp reicht das jedoch nicht. Der Torwart hat Spitzenreiter PAOK Saloniki im Visier.

Während Kevin Trapp beim 6:0 über Helsinki im Hinspiel noch einen ruhigen Arbeitstag erlebte, trat der Torwart beim Wiedersehen in Finnland wohl häufiger in Erscheinung, als ihm lieb gewesen wäre. Die Frankfurter verpassten es auf dem Kunstrasen in Helsinki, den Sack zuzumachen und so bekam die Nummer eins vor allem in der Nachspielzeit noch einmal einiges zutun, um das in Summe dennoch verdiente 1:0 ins Ziel zu bringen.

"Ein 1:0 ist nie sicher. Sie waren gefährlich über ihre Standards und wenn wir die Ballverluste hatten. Das hätten wir besser machen müssen.", resümierte Trapp nach der Partie bei "RTL". "Wir hätten auch das 2:0 schießen können, dann ist es durch. Aber so haben wir natürlich - in Anführungszeichen - 'gezittert' bis zum Schluss."

Foul vor vermeintlichem 1:1? "Ich weiß auch nicht, wo"

"In Anführungszeichen", weil bemühte Finnen selten wirklich zwingend wurden. Beinahe wäre ihnen der Ausgleich aber schon Mitte der zweiten Halbzeit geglückt. Wenige Minuten nachdem Trapp in einer Eins-gegen-eins-Situation rettete, nickte Miro Tenho einen Freistoß - den es wohl nicht hätte geben dürfen - zum 1:1 ins Tor. Der Schiedsrichter pfiff die Szene allerdings bereits ab, bevor der Ball die Linie überquerte. Entsprechend konnte auch der VAR nicht mehr eingreifen. Was der Franzose Pierre Gaillouste allerdings gesehen hatte, das wusste auch Trapp nicht so recht. "Ich habe ihn gefragt, wo das Foul war, und er hat nur gesagt: 'Foul'. Ich weiß auch nicht, wo, aber ich bin froh, dass es so war."

So kann die Eintracht den Sieg und allen voran den Traumtorschützen Fares Chaibi feiern. Für den Algerier, der per Schlenzer zum Sieg traf, hatte auch sein Schlussmann lobende Worte übrig. "So wie er spielt, das ist seine Persönlichkeit. Ein sehr witziger Typ, fast schon ein Schlitzohr würde ich sagen. Er hat ein super Spiel gemacht, war immer gefährlich nach vorne, hat nach hinten gut mitgearbeitet - und das Tor ist natürlich wunderschön, klar."

Trapp will gegen PAOK die Spitze erobern

Durch das 2:2 im Parallelspiel zwischen PAOK Saloniki und dem FC Aberdeen ist auch sicher: Eintracht Frankfurt überwintert in der Conference League. Doch das reicht Trapp nicht. "Im nächsten Spiel haben wir es in der eigenen Hand, an denen vorbeizuziehen", blickte der 33-Jährige auf das Rückspiel gegen PAOK Saloniki (30. November, 21 Uhr), die mit einem Punkt mehr an der Spitze der Gruppe G stehen, voraus.

In Griechenland unterlag die SGE mit 1:2 - Trapp sah nach dem Spiel zudem die Rote Karte. "Wir haben noch etwas gutzumachen aus dem Hinspiel und es ist natürlich unser großes Ziel, als Gruppenerster durch die Gruppe zu gehen." So würden sich die Adler die Zwischenrunde gegen einen Drittplatzierten aus der Europa League sparen und stünden automatisch im Achtelfinale.