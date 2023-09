"Gezeigt, was wir sehen wollen": Erleichterter Di Salvo gibt sich zufrieden

Mit einem größtenteils neuen Kader inklusive neuem Kapitän und einer Premiere zwischen den Pfosten ist der deutschen U-21-Nationalmannschaft der Test gegen die Ukraine gelungen. Trainer Antonio Di Salvo ist "erleichtert".

Es sah zu Beginn noch sehr zäh aus, war beiden Mannschaften doch anzumerken, dass sie sich offensichtlich erst einmal Selbstbewusstsein erarbeiten und Sicherheit tanken mussten. Vier Tage vor dem EM-Qualifikationsspiel im Kosovo fand Deutschland nur langsam ins Spiel, was jedoch niemanden so wirklich wunderte und mit dem Hintergrund, dass eine komplett neue Mannschaft auf dem Platz stand, auch völlig normal war.

Urbig feiert Premiere - Di Salvo sieht im Spiel nach vorne noch Potenzial

Doch mit fortgeschrittener Dauer wurde das deutsche Spiel immer ansehnlicher, was auch Di Salvo imponierte, der sich nach dem Abpfiff am "ran"-Mikrofon zufrieden gab. "Die Mannschaft hat das gezeigt, was wir sehen wollen", kommentierte der 44-jährige Coach die Leistung von seinen insgesamt 21 Akteuren, die er im Laufe des Spiels einsetzte. "Dass die Null steht, ist wichtig", auf der anderen Seite müsse es im Spiel nach vorne "noch besser werden".

Einer von vielen Debütanten hieß dabei Jonas Urbig, der im Tor der Nationalelf seine Premiere feierte und mit dazu beitrug, keinen Gegentreffer zu kassieren. Ruhig und gelassen strahlte der 20-jährige Hintermann, vom 1. FC Köln an die SpVgg Greuther Fürth ausgeliehen, Sicherheit aus.

Selbstredend funktionierte nicht alles, doch das war allen schon im Vorhinein klar. "Wir konnten jetzt nicht verlangen, dass viele Abläufe passen." Der 2:0-Endstand und die damit gelungene Generalprobe fürs Pflichtspiel in der nächsten Woche sorgte dafür, dass Di Salvo "natürlich erleichtert" war und nun die Qual der Wahl hat. Drängten sich doch viele Spieler auf und empfahlen sich für die erste Elf. Nick Woltemade war dabei nur ein Spieler von vielen, die das Offensivspiel belebten und ihren Stempel aufdrückten.

Kapitän Martel: "Natürlich stolz"

Eric Martel, neuer Kapitän der U 21, zog ebenfalls ein positives Fazit und merkte an, "dass wir es echt gut gemacht haben". Angesprochen auf die Binde am Arm erklärte der Kölner, dass es ihn "natürlich stolz" mache.

Ob die DFB-Auswahl dem Druck in einem Pflichtspiel ebenfalls Stand hält, wird die Partie im Kosovo zeigen. Anpfiff am Dienstag ist um 19 Uhr (LIVE! bei kicker).