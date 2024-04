"Gezaubert habe ich nicht": Langeneke über die Kehrtwende von Fortuna Düsseldorf II

Im Herbst befand sich die Zweitliga-Reserve von Fortuna Düsseldorf noch auf einem Abstiegsplatz, seitdem Jens Langeneke in der Verantwortung steht, befindet sich die Fortuna auf der Überholspur. Was sind die Gründe für den Erfolg?

Mehr zur Regionalliga West Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Acht Siege aus elf Spielen. Fortuna Düsseldorfs U23 hat einen Lauf. Ihre bärenstarke Form zementierten sie zuletzt mit dem 2:0-Auswärtssieg beim Herbstmeister, dem 1. FC Bocholt. Da scheint schon fast vergessen, dass die Situation im Herbst vergangenen Jahres noch eine ganz andere war. Damals standen die Rheinländer auf einem Abstiegsplatz. Die Konsequenz war folgerichtig, dass Nico Michaty seinen Posten räumen musste und Jens Langeneke an seine Stelle trat.

Langeneke etabliert die "Basics"

Er hauchte der Mannschaft unmittelbar nach seiner Anstellung neues Leben ein, machte aus einem Abstiegskandidaten eines der formstärksten Teams der Liga, welches in der Rückrundentabelle den dritten Rang belegt. "Gezaubert habe ich nicht", konstatiert Langeneke. "Wir haben zunächst angefangen, an den Basics zu arbeiten und viel mit den Jungs gesprochen."

Zudem habe der Fokus darauf gelegen, seinen Schützlingen neues Selbstvertrauen einzuimpfen, nachdem die Rheinländer nach zwölf Spielen mit neun Punkten auf einem Abstiegsplatz standen.

Ein Aktivposten an der Seitenlinie

Danach sei es dann eine "stetige Entwicklung" gewesen: Wir haben uns nach und nach das Selbstvertrauen zurückgeholt, haben viele Tore geschossen und defensiv an Stabilität gewonnen. Was jedem Zuschauer am Flinger Broich sofort ins Auge fällt, ist Langenekes Auftreten an der Seitenlinie. Er ist aktiv, manchmal laut und wie schon als Spieler bei der Fortuna sehr ehrgeizig. Von seinen Spielern fordert er den selben Einsatz. Er betont immer wieder die "Grundtugenden“, welche ein Kernelement seiner Trainerphilosophie sind.

Nur einen Spieler bei solch einem Erfolg hervorzuheben wäre verkehrt. Vielmehr erklärt sich die Kehrtwende mit der grundlegenden Veränderung innerhalb der ganzen Mannschaft. Ein sicherer Rückhalt ist dabei zum einen Ben Zich, der erst seit der Rückrunde die Nummer eins bei den Landeshauptstädtern ist und bis dato vier Spiele zu Null gespielt hat.

Dass die Fortuna insgesamt nur zwölf Gegentore in elf Partien in der Rückrunde bekommen hat, liegt auch an der Qualität in der Innenverteidigung. Mit Tim Corsten, Winterzugang Jan Boller, und Routinier Adam Bodzek warten die Düsseldorfer einerseits mit Dynamik und Athletik wie auch viel Erfahrung auf.

Im Mittelfeld kompensieren Luca Majetic und Soufiane El-Faouzi den schmerzhaften Ausfall von Top-Talent Daniel Bunk. Im Sturm hat Kilian Skolik nach einer schwachen Hinrunde besser in die Spur gefunden. Entweder als alleinige Spitze oder im Duo mit Ephrahim Kalonji, der ebenfalls hervorzuheben ist.

An Düren vorbeiziehen

Nun steht die Fortuna auf dem zehnten Platz. Der Abstieg ist endgültig vom Tisch. Auf die Zweitvertretung des 1. FC Köln auf Platz fünf sind es nur drei Punkte. Auf die Frage, ob das nun zusätzlichen Ansporn gibt, entgegnet Langeneke: "Ich weiß nicht, wie realistisch Platz fünf ist. Ich habe von Beginn an eigentlich gar nicht auf die Tabelle geguckt. Wenn man überlegt, dass wir in den letzten 16 Spielen 31 Punkte geholt haben und trotzdem nur zehnter sind, dann wissen wir, wo wir herkommen. Von daher fangen wir erstmal damit an, dass wir Düren überholen, indem wir gegen sie gewinnen."