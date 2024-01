Gewünschter Verteidiger ist da: Lauridsen verstärkt Löwen Frankfurt

Die Löwen Frankfurt sind auf der Verteidigerposition fündig geworden und haben Markus Lauridsen verpflichtet. Der 32-Jährige bringt internationale Erfahrung mit an den Main.

Nach einem Verteidiger fahndete der Sportdirektor und neue Interimscoach Franz-David Fritzmeier in den letzten Tagen bereits intensiv. Das stellte er in der Pressemitteilung zum Aus von Cheftrainer Matti Tiilikainen und der Verpflichtung von Goalie Julius Hudacek klar.

Nun ist dieser Verteidiger gefunden und dazu bringt er auch noch internationales Format mit nach Hessen. Markus Lauridsen wird die zuletzt - aufgrund von zehn Niederlagen in Serie - arg gebeutelten Löwen verstärken. Der 32-Jährige kann auf 308 Spiele in der ersten schwedischen Liga SHL zurückblicken. Zuletzt agierte er für den schwedischen Klub Malmö Redhawks. Bei den Löwen erhielt Lauridsen einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2024/25.

Bringt DEL-Erfahrung und Meistergen mit

In der DEL ist der dänische Nationalspieler - der auf 208 internationale Einsätze kommt - kein Unbekannter. Im Jahr 2018 wurde er mit dem EHC Red Bull München deutscher Meister. "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Markus Lauridsen kurzfristig noch einen international erfahrenen Verteidiger, der voll im Saft steht, verpflichten konnten", so Sportdirektor Fritzmeier in der Pressemitteilung.

Auch Lauridsen fand erste Worte zu seinem zweiten Engagement im deutschen Eishockey: "Ich freue mich sehr, nach Frankfurt zu kommen und für die Löwen zu spielen. Die Liga kenne ich noch aus meiner Zeit in München. Das Niveau ist sehr gut und ich will den Löwen helfen, wieder nach oben zu kommen."

Lauridsen soll am Mittwoch ins Training einsteigen und könnte dann bereits am Donnerstagabend beim Heimspiel gegen den ERC Ingolstadt auf dem Eis stehen, um zusammen mit seinen neuen Mannschaftskollegen die elfte Niederlage in Serie zu verhindern.