"Gewohnte Abläufe beibehalten": Stuttgart verzichtet auf Experimente

Das Gefühl, dass nicht mehr viel schiefgehen kann auf dem Weg ins Ziel, ist trügerisch und der VfB Stuttgart trotz des jüngsten 4:1 in Mainz und Platz 15 weiterhin gefährdet. Sportchef Fabian Wohlgemuth glaubt zwar, dass sich die Mannschaft dessen bewusst ist, hofft aber auch auf eine gesunde Anspannung vor dem letzten Spiel gegen Hoffenheim.

Die Vorbereitung auf das baden-württembergische Duell mit der TSG startet am Mittwoch. Physisch auf dem Rasen. Psychisch in den Köpfen der Spieler haben Wohlgemuth und Trainer Sebastian Hoeneß bereits direkt nach dem Spiel in Rheinhessen klare Botschaften und Anweisungen für eine fokussierte Vorbereitung auf das Endspiel um den direkten Klassenerhalt hinterlegt. "Wir haben der Mannschaft gleich danach gesagt, dass die ganze Konzentration jetzt auf Hoffenheim gerichtet sein muss", erzählt der Sportdirektor, der den Sieg und den Sprung auf den Nichtabstiegsplatz 15 lediglich als "die halbe Miete" bezeichnet. "In der neuen Woche erarbeiten wir uns die andere Hälfte."

Der 44-Jährige ist überzeugt, dass die Mannschaft die Situation richtig einschätzt, und möchte ungern den Mahner spielen. Dennoch kann er es sich nicht verkneifen, auf die Risiken allzu großer Erleichterung hinzuweisen. "Mainz hat mit Blick auf Hoffenheim ganz sicher neue Kräfte freigesetzt und den Glauben an die eigene Leistungsfähigkeit wieder gestärkt. Die Kunst ist es jetzt, den Spannungsbogen zu halten, um am Samstag tatsächlich über den Berg zu kommen", meint Wohlgemuth.

In den drei Tagen bis zum Anpfiff wird es keine außergewöhnlichen Aktionen geben. "Wir werden die gewohnten Abläufe beibehalten und nicht anfangen, zu experimentieren. Das wird uns bei der Vorbereitung auf das Spiel helfen." Die logischerweise trotzdem von einer inneren Unruhe geprägt sein wird. "Natürlich ist eine gewisse Nervosität da, aber Sebastian hat es bisher perfekt verstanden, den vorhandenen Druck in positive Energie umzuwandeln." Dies werde der junge Trainer, der mit drei Siegen, drei Unentschieden und nur einer Niederlage in sieben Ligaspielen aus der Bahn geworfenen Schwaben zurück auf die Gleise gesetzt hat, auch weiterhin schaffen.

Dass es zwischenzeitlich dennoch bedrohlich knapp zu werden drohte, spielt jetzt keine Rolle mehr. Der Traditionsklub von 1893 hat den Klassenerhalt in der eigenen Hand. Mit dem Blick zurück werden die Verantwortlichen allerdings immer mal wieder mit der Frage konfrontiert, ob ein früherer Trainerwechsel von Bruno Labbadia zu Hoeneß nicht besser, weil möglicherweise früher die Liga rettend gewesen wäre. Es gebe immer Leute, die "hinterher alles besser wissen", entgegnet der 44-Jährige der Gruppe der vermeintlich Hellsehenden.

Eine These, der der Sportliche Leiter, der zum VfB kam, als bereits die Verpflichtung Labbadias beschlossene Sache war, nichts abgewinnen kann. Entsprechend hört man von ihm kein schlechtes Wort über den Ex-Coach, der "alles für den Verein gegeben hat. Am Ende waren es zu wenige Punkte. Deswegen mussten wir wechseln". Was Wohlgemuth ungeachtet des guten Verhältnisses zwischen ihm als früheren Leiter der Nachwuchsabteilung des VfL Wolfsburg und Labbadia als Cheftrainer der Niedersachsen und einer gewissen Unentschlossenheit beim VfB letztlich in die Wege leitete.