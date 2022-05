Gewöhnlich außergewöhnlich - FIFA 22-Abschiedsgeschenk für Adebayo 'Beast Mode' Akinfenwa

Adebayo Akinfenwas Profi-Laufbahn steht kurz vor dem Ende. EA SPORTS schenkt dem "stärksten Fußballprofi der Welt" jetzt seine eigene End-of-an-Era-Karte in FIFA 22.

Eigentlich hat Adebayo Akinfenwa eine durchschnittliche Fußball-Karriere hinter sich. Seit 20 Jahren kickt er hauptsächlich in der dritten und vierten englischen Liga. Je zweimal durfte er sogar in der Europa- und Champions-League-Qualifikation ran.

Insgesamt 203 Tore schlagen in 716 Einsätzen für den englisch-nigerianischen Stürmer zu Buche. FIFA 22 ordnet seine Standard-Karte mit einem Gesamtwert von 65 ein. Auffällig hingegen: Die Stärke von 97. Höchstwert in FIFA.

Wuchtbrumme mit Herz

Ein gewöhnlicher Profi ist der Hobby-Bodybuilder nicht. Über 100 kg bringt Akinfenwa bei 1,78 m Körpergröße auf die Waage. Seine enorme Physis erinnert eher an einen American-Football-Spieler.

Doch nicht nur sein untypisches Erscheinungsbild im Fußball machte ihn zu einer markanten Figur. Mit seinen filigranen Dribblings und den saftigen Abschlüssen kickte sich Akinfenwa ins Blickfeld. Durch seine ehrlichen Interviews, seinen Humor und den ikonischen "Beast Mode"-Videos in den Sozialen Medien katapultierte er sich in die Herzen der Fußballfans.

Mit über 1,4 Millionen Followern auf Instagram ist Adebayo Akinfenwa zur Kultfigur des Ballsports mutiert. Nach der aktuellen Saison bei den Wycombe Wanderes ist jedoch Schluss mit aktivem Fußball für den 40-Jährigen.

Physis am Anschlag

Zum Abschied schenkt ihm EA SPORTS eine Karte in FIFA 22 Ultimate Team, die ihn auf ein Level mit den ganz Großen der Geschichte hebt. Durch einen Gesamtwert von 90, Schnelligkeit und Schuss von 91 und der Physis am 99er Anschlag wird der "Beast Mode" mit der End-of-an-Era-Karte auch auf dem virtuellen Rasen möglich.

Physis am Anschlag - EA SPORTS würdigt einen außergewöhnlichen Stürmer. EA SPORTS / kicker

30 Tage ist Akinfenwa über die Premium-Squad-Building-Challenge verfügbar.

Seine Wycombe Wanderers stehen übrigens im League-One-Finale um den Aufstieg in die EFL Championship gegen den AFC Sunderland. Zwar kam Akinfenwa in dieser Saison nur 554 Minuten zum Einsatz, in denen schoss er jedoch fünf Tore und war an zwei weiteren beteiligt.

Zum Abschluss seiner Karriere gab er sich vorfreudig: "Ich darf viel­leicht mit 40 nochmal ein aller­letztes Spiel bestreiten, das allein ist ein Geschenk. Und dann auch noch in Wem­bley." Seine eigene End-of-an-Era-Karte kommentierte Akinfenwa auf Instagram mit zwei lachenden Emojis gewohnt humoristisch: "99er Physis kommt hin!"