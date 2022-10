Gewissheit am Montag: Wie schwer hat es Dorsch erwischt?

Beim Comeback in der Regionalliga hat sich Niklas Dorsch erneut verletzt. Der FC Augsburg muss noch bis Montag bangen.

Niklas Dorsch droht die nächste Zwangspause. Der Mittelfeldspieler des FC Augsburg, der im Sommer einen Schlüsselbeinbruch erlitten und sich kurz vor dem Saisonstart den Mittelfuß angebrochen hatte, verletzte sich am Freitag beim ersten Comeback-Versuch für die zweite Mannschaft.

Bereits in der 16. Minute musste Dorsch in der Regionalliga-Partie gegen den FC Pipinsried (4:0) vom Platz, weil er sich dem FCA zufolge "wohl erneut am Fuß verletzt" hatte. Wie schwer es den U-21-Europameister von 2021 erwischt hat, ist noch unklar.

Nach kicker-Informationen zeigen die Röntgenbilder keine erneute Fraktur seines Mittelfußes, endgültige Gewissheit haben die Augsburger aber noch nicht. Am Montag sollen abschließende Untersuchungen stattfinden.

Vor dem Einsatz am Freitag hatte Dorsch in dieser Saison noch in keinem FCA-Pflichtspiel mitwirken können.