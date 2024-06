Gewinnt Kroos nach dem CL- auch den EM-Titel?

Toni Kroos steht mal wieder auf dem Olymp des europäischen Fußballs. In seinem letzten Spiel für Real Madrid gewann der deutsche Mittelfeld-Regisseur zum sechsten Mal die Champions League. Und bei der EM?

Die Erfolge von Toni Kroos suchen ihresgleichen. Der deutsche Mittelfeld-Regisseur, der im Sommer seine große Karriere beenden wird, gewann mit Real Madrid am Samstagabend in Wembley seinen sechsten Henkelpott.

Sein letztes Spiel für die Königlichen konnte Kroos noch einmal in vollen Zügen genießen, bei seiner Auswechslung brach es aus dem sonst so besonnen Nationalspieler heraus. Doch folgt die Krönung seiner Karriere im Sommer? Die EM im eigenen Land steht an.

Was glauben Sie: Gewinnt Kroos nun auch den EM-Titel mit Deutschland?

