Am kommenden Samstag steht das Topspiel in der Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München auf dem Programm. Seit 2018 wartet der BVB auf einen Sieg gegen den Rivalen. Wer geht dieses Mal als Gewinner vom Rasen?

Umkämpfte Partien zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund: Jamal Musiala (li.) und Emre Can im Zweikampf im Oktober 2022. IMAGO/pepphoto

In München war für die Schwarz-Gelben in den vergangenen Jahren regelmäßig nichts zu holen, bei Heimspielen sieht die Bilanz für den BVB etwas positiver aus. In den vergangenen zehn Bundesliga-Heimspielen gegen den FC Bayern holte Dortmund immerhin zwei Siege und zwei Remis bei sechs Niederlagen.

Auf einen Dreier gegen den deutschen Rekordmeister muss die Borussia allerdings auch vor eigenem Publikum mittlerweile seit fast fünf Jahren warten - der letzte Heimsieg datiert auf den 10. November 2018 (3:2).

Am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) startet Dortmund nun den nächsten Anlauf. Was denken Sie: Gewinnt der BVB erstmals seit 2018 wieder ein Bundesligaspiel gegen den FC Bayern?

