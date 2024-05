Gewinnt der Buxtehuder SV zu Hause die dritte Deutsche A-Jugend-Meisterschaft?

Gastgeber Buxtehuder SV, der HC Leipzig, der Frankfurter HC und der SV Salamander Kornwestheim kämpfen an diesem Wochenende in der Halle Nord um die Deutsche A-Jugend-Meisterschaft. In den vergangenen drei Jahren sicherte sich jeweils der Gastgeber den Titel. Kann der BSV um Coach Adrian Fuladdjusch diese Serie fortsetzen und sich die dritte Meisterschaft in der Vereinsgeschichte sichern.

Gastgeber Buxtehuder SV, der HC Leipzig, der Frankfurter HC und der SV Salamander Kornwestheim kämpfen an diesem Wochenende in der Halle Nord um die Deutsche A-Jugend-Meisterschaft. In den vergangenen drei Jahren sicherte sich jeweils der Gastgeber den Titel. Kann der BSV um Coach Adrian Fuladdjusch diese Serie fortsetzen und sich die dritte Meisterschaft in der Vereinsgeschichte nach 2016 und 2017 sichern?

Bei den weiblichen A-Jugend-Teams sind der HC Leipzig, der VfL Oldenburg und der TSV Bayer 04 Leverkusen mit jeweils fünf Titelgewinnen Rekordtitelträger. Der HC Empor Rostock und die Füchse Berlin folgen dahinter mit jeweils vier Meisterschaften.

Drei der vier teilnehmenden Vereine konnte sich schon in die Liste der Deutschen Meisterschaften eintragen. Der Buxtehuder SV gewann den Titel zweimal: 2016 in Leverkusen und 2017 in Buxtehude. Der Frankfurter HC gewann die Meisterschaften 2004 und 2005. Der HC Leipzig gewann 1995 die erste von insgesamt fünf Meisterschaften - die Premiere unter dem Namen VfB. Der HCL trug sich dann 2003, 2011, 2012 und 2021 in die Liste der Deutschen Meister ein.

Nimmt man die Erfolge in der DDR, die seit 1952 in der Halle ausgespielt wurden, noch hinzu, dann kommt Leipzig durch seinen Vorläuferverein noch auf sieben weitere Meisterschaften, auch aus Frankfurt/Oder kam schon dreimal der DDR-Meister.

Lediglich der SV Salamander Kornwestheim konnte noch keine Meisterschaft feiern, nimmt in diesem Jahr zum ersten Mal am Final Four teil und könnte demzufolge den Gewinn der ersten Deutschen Meisterschaft in der Halle Nord feiern.

Aus Magdeburg kam insgesamt neunmal der DDR-Champion, allerdings holte die ersten vier Titel noch die BSG Post Magdeburg, erst ab 1963 dominierte der SC Magdeburg, zunächst noch mit dem Zusatz Aufbau. Erster Gesamtdeutscher Meister war der HC Empor Rostock, der sich gegen die Füchse Berlin behauptet hatte.

Im Bereich des Deutschen Handballbunds wird seit 1971 ein Deutscher Meister der weiblichen A-Jugend ausgespielt. Vor der Wiedervereinigung konnte sich der VfL Oldenburg fünfmal den Titel holen, viermal ging die Meisterschaft an die Füchse Berlin. Der VfL Waiblingen holte nach der Wiedervereinigung zwei seiner insgesamt drei Titel, Bayer Leverkusen ist die Mannschaft des letzten Jahrzehnts, alle fünf bisherigen Meisterschaften gab es seit 2013.

Deutsche Meister ab 1992

* Vorläuferverein des SC Magdeburg

** Frauensparte aufgegangen in Rostocker HC

*** Vorläuferverein HC Leipzig

**** Vorläuferverein des Frankfurter HC

***** Stammverein der Kurpfalz Bären

Christian Stein, Markus Hausdorf

Jahr Deutsche Meister 1992 TV Hüttenberg 1993 Berliner TSC 1994 BSV Sachsen Zwickau 1995 VfB Leipzig*** 1996 TV Lützellinden 1997 SV Menden 1864 1998 VfL Waiblingen 1999 VfL Waiblingen 2000 HC Empor Rostock 2001 HC Empor Rostock 2002 HC Empor Rostock 2003 HC Leipzig 2004 Frankfurter HC 2005 Frankfurter HC 2006 TV Lützellinden 2007 TSG Ketsch***** 2008 HSG Blomberg-Lippe 2009 SG Oeversee/Jarplund-Weding 2010 SG Oeversee/Jarplund-Weding 2011 HC Leipzig 2012 HC Leipzig 2013 TSV Bayer 04 Leverkusen 2014 TSV Bayer 04 Leverkusen 2015 TSV Bayer 04 Leverkusen 2016 Buxtehuder SV 2017 Buxtehuder SV 2018 TSV Bayer 04 Leverkusen 2019 Borussia Dortmund 2020 keine Meisterschaft wg. Covid-Pandemie 2021 HC Leipzig 2022 TSV Bayer 04 Leverkusen 2023 HSG Blomberg-Lippe

Deutsche Meister bis 1991