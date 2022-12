Gewinnspiel: Erlebe das Match RB Leipzig vs. Bayern München im Stadion

Zum Jahres-Auftakt der Bundesliga haben wir etwas für euch: Karten für RB Leipzig gegen Bayern München. Zusammen mit Signify verlosen wir 5x2 Tickets. Wie ihr teilnehmt? Lest ihr hier.

Das neue Bundesliga-Jahr startet direkt mit dem Topspiel: RB Leipzig gegen Bayern München. Am 20. Januar eröffnen die beiden Teams 2023 auf dem grünen Rasen. Gemeinsam mit Signify, dem Weltmarktführer für Beleuchtung, der seit 2020 als offizieller Partner der Leipziger agiert, verlosen wir 5x2 Tickets für das Flutlicht-Spiel in der Red Bull Arena.

Signify, die für die Marken Philips Hue oder WiZ stehen, sind unter anderem für die Beleuchtung im Stadion des RB Leipzig verantwortlich.

So macht ihr mit

Auf dem virtuellen Rasen dauert es noch etwas bis zum Duell zwischen RB und Bayern: Die einen sind in FIFA erfolgreich und stellen den aktuellen Weltmeister, die anderen sind Premium-Partner von Konamis eFootball. Aber die DFL hat den Weg freigemacht für eine verpflichtende Teilnahme der Münchner in der Virtuellen Bundesliga.

So angestrahlt könntet ihr die Red Bull Arena in Leipzig sehen. Signify

Ein Thema in Deutschland, solange wie es kicker eSport gibt. Aber wie lange gibt es uns eigentlich schon? Das ist die Frage zum Glück: Wann ging kicker eSport an den Start? Gesucht ist das Jahr, in dem wir unsere eSport-Berichterstattung aufgenommen haben. Wer das nicht genau weiß, oder unsere feierliche Pressemitteilung übersehen hat, könnte vielleicht auf Instagram im kicker eSport-Post zu diesem Gewinnspiel fündig werden.

Schickt eure Antwort per Mail an esport-kontakt@kicker.de und sagt uns, wen ihr zum Spiel mitnehmen wollt. Unter allen richtigen Einsendungen losen wir die Gewinner aus.

Einsendeschluss ist der 12. Januar um 12 Uhr. Zu den Teilnahmebedingungen geht es hier.