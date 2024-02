Gewinner des Re-Starts: Andrich in EM-Form

In der zweiten Jahreshälfte 2023 stand Robert Andrich im Schatten der überragenden Leverkusener Doppelsechs Granit Xhaka und Exequiel Palacios. Doch seit Januar hat der 29-Jährige seine vermehrten Einsatzzeiten genutzt, um seine Ambitionen zu unterstreichen - im Klub und in der Nationalmannschaft.

Er präsentierte sich beim 3:0-Erfolg im Liga-Gipfel gegen den FC Bayern in Topform: lauf- und zweikampfstark, taktisch diszipliniert und darüber hinaus auch noch als Vorbereiter des Führungstreffers. Und auch die Statistik wies nachher Robert Andrich als einen der Besten bei Bayer aus: Eine Passquote von 88 Prozent war die dritthöchste hinter Abwehrchef Jonathan Tah (94) und dem Linksverteidiger-Spielmacher-Hybrid Alejandro Grimaldo (91). Einen höheren Anteil an gewonnenen Zweikämpfen als Andrich (56 Prozent) hatten nur die Innenverteidiger Piero Hincapie (70) und Tah (71) zu verzeichnen.

So lieferte der Führungsspieler vor den Augen von Bundestrainer Julian Nagelsmann und DFB-Sportdirektor Rudi Völler eine glänzende Bewerbung für das nächste Aufgebot des DFB-Teams ab. Wie Abwehrchef Tah und Spielmacher Florian Wirtz präsentierte sich der Leverkusener Sechser in EM-Form.

Ein Andrich in Topform wird auch am Samstag in Heidenheim gefragt sein, da für Exequiel Palacios die Partie nach einer schweren Oberschenkelverletzung noch zu früh kommt. Sodass Andrich gegen seinen Ex-Klub, für den er in der Saison 2018/19 in der 2. Liga spielte, erneut beginnen wird.

Der Rechtsfuß, in der Hinrunde nach einer aufgrund eines Mittelfußbruchs verpassten Vorbereitung meistens nur Reservist in der Liga, hat mit konstantem Spielrhythmus in diesem Kalenderjahr seine Form deutlich verbessert. Wie die Innenverteidiger Piero Hincapie und Josip Stanisic, die aufgrund des personellen Engpasses während des am Sonntag zu Ende gegangenen Afrika-Cups in den ersten Wochen des Jahres ihre vermehrten Einsatzchancen nutzten, um mit regelmäßigen Startelfauftritten in Topform zu kommen und sich zu profilieren, darf sich auch Andrich als ein Gewinner seit dem Re-Start im Januar fühlen.

Der Notenschnitt verbessert sich

So hat der Nationalspieler nicht nur deutlich mehr Einsatzzeit, sondern auch eine klar ansteigende Formkurve zu verzeichnen. Stand Andrich, in der Vorsaison noch ein Schlüsselspieler, bis Weihnachten in der Meisterschaft nur vier Mal in Bayers Startformation, so hat er diesen Wert nach fünf Liga-Spielen im Jahr 2024 bereits erreicht. Sein kicker-Notenschnitt hat sich im Vergleich zum ersten Saisonabschnitt von 3,13 auf 2,75 verbessert.

Am Samstag in Heidenheim wird er daran arbeiten, diese Positiv-Bilanz fortzuführen. Um seinen neuen alten Status im Klub auch für den Zeitpunkt zu festigen, an dem Palacios als Partner von Mittelfeld-Chef Granit Xhaka zurückkehrt. Und um damit auch seine EM-Chancen weiter zu steigern.