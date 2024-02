"Gewinner der Vorbereitung": Struber lobt Diambou

Drei Jahre nach seinem Wechsel nach Österreich hat Mamady Diambou seinen Platz bei Serienmeister Red Bull Salzburg gefunden. Der 21-jährige Mittelfeldspieler aus Mali konnte Cheftrainer Gerhard Struber in der Wintervorbereitung überzeugen und fand sich in den ersten beiden Pflichtspielen des neuen Jahres in der Startelf wieder.

Gegen Sturm Graz durfte Mamady Diambou erstmals in der aktuellen Bundesliga-Saison von Anfang an ran. Andreas Schaad - FC Red Bull Salzburg

Mit Mamady Diambou konnte man in den ersten beiden Pflichtspielen des neuen Jahres bei Red Bull Salzburg einen Neuling im Mittelfeld finden. Der 21-jährige Profi aus Mali stand sowohl beim 3:2-Cup-Sieg gegen den LASK als auch beim 1:1 gegen Sturm Graz in der Anfangsformation der Mozartstädter und durfte beide Male über die volle Spielzeit ran. Als defensiver Sechser wusste der Youngster neben Mads Bistrup zu überzeugen und sorgte mit ballsicherem und zweikampfstarkem Auftreten für Stabilität in der Zentrale des österreichischen Serienmeisters. Für Cheftrainer Gerhard Struber kommt dies nicht überraschend, wie er auf der "Vereinsseite" kundtut: "Wir haben im Herbst schon immer wieder gesehen, was in ihm steckt, doch da konnten wir ihn wegen des straffen Programms noch nicht so richtig integrieren. Jetzt hat er seine Chance genutzt und eine richtig gute Vorbereitung gemacht. Er ist der Gewinner der Vorbereitung."

Dabei startete die Saison für den vierfachen U-23-Nationalspieler Malis, der im Jänner 2021 aus seinem Heimatland den Weg zum aktuellen Tabellenführer fand, alles andere als ideal. Nach seiner Leihrückkehr vom FC Luzern im vergangenen Sommer zog sich der 21-Jährige kurz vor dem Bundesliga-Start einen Armbruch zu und war zwei Monate zum Zusehen gezwungen. Im Herbst stand er zwar noch dreimal im Spieltagskader, mehr als zu einem sechsminütigen Kurzeinsatz beim 3:2-Sieg gegen den TSV Hartberg reichte es aber nicht.

Ans Aufgaben dachte der Malier deshalb aber noch lange nicht: "Als Athlet und als Wettkämpfer ist das immer eine schwierige Situation, wenn du gar nicht oder nur wenig spielst. Ich habe aber fest an mich selbst geglaubt, alles gegeben und heute zahlt es sich aus - das macht mich natürlich sehr glücklich."

Diambou auf den Spuren seiner Landsleute

Doch in den Vorbereitungsspielen während der Winterpause konnte der Mittelfeld-Abräumer seine Chance nutzen und sich nach einer persönlich schwierigen Situation in die Mannschaft des aktuellen Tabellenführer kämpfen. "Das Wichtigste für mich war, eine gute Vorbereitung mit dem Team zu absolvieren, was jetzt in Marbella oder auch hier in Salzburg der Fall war. Danach hatte ich auch ein Gespräch mit dem Trainer, der mir sein Vertrauen ausgesprochen hat. Ich habe Tag für Tag versucht, mich im Training für mehr Spielzeit zu empfehlen, aber ich muss zugeben, dass dann alles plötzlich ein bisschen schnell ging", sagt Diambou, der über Kooperationsklub FC Liefering den Sprung in das Profiteam der Salzburger schaffte.

Vor allem da sich der Malier zuvor bei seiner Leihe in der Schweiz nicht ins Rampenlicht spielen konnte und während seiner Zeit in Luzern fast ausschließlich als Joker zum Einsatz kam. Nach einem halben Jahr dürfte er aber nun bei seinem Stammklub endlich seinen Platz gefunden haben. Nach seinen ersten beiden Einsätzen im Frühjahr darf man sich beim österreichischen Serienmeister jedenfalls berechtigte Hoffnungen machen, dass man nach Mohamed Camara und Diadie Samassekou den nächsten Goldjungen aus Mali an Land gezogen hat. "Ich hoffe natürlich, dass es so weitergeht und ich weiterhin viel Spielzeit bekomme", sagt Diambou, der es bislang auf 19 Pflichtspieleinsätze für die Salzburger bringt.

Beim anstehenden Duell gegen Blau-Weiß Linz (Samstag, 17 Uhr, LIVE! bei kicker), gegen die man nach der überraschenden 0:1-Hinspielniederlage im eigenen Stadion noch eine Rechnung zu begleichen hat, könnte bereits der nächste folgen. Nach seinen bisherigen Auftritten im Frühjahr wäre das keine große Überraschung.