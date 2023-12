Gewinner Christof ist beim Final-Four-Einzug der Bayern live dabei

Der FC Bayern Basketball löst gegen die Telekom Baskets Bonn das letzte Ticket für das Final Four. Gewinner Christof Elben verfolgt das Pokalspiel als VIP-Gewinner und sieht aus nächster Nähe, wie Sylvain Francisco das Spiel zu Gunsten der Münchner entscheidet.

Die Basketballer des FC Bayern München haben sich als viertes und letztes Team für das Pokal-Halbfinale der Basketball-Bundesliga qualifiziert. Am Wochenende gewann der Pokal-Titelverteidiger bei den Telekom Baskets Bonn mit 86:78 (47:43). Als einer von 6.000 Zuschauern in Bonn mittendrin statt nur dabei: Christof Alben aus Oberndorf. Der 36-jährige hatte zuvor das besondere easyCredit VIP-Fanerlebnis beim Gewinnspiel von kicker und easyCredit gewonnen.

Die Münchner erwischten dank Carsen Edwards den besseren Start, trafen hochprozentig aus dem Feld und führten trotz einiger Ballverluste nach dem ersten Viertel mit 22:19. Bei den Bonnern setzten die Profis von der Bank um Basketball-Nationalspieler Christian Sengfelder (21 Punkte) viele Impulse, die Gastgeber machten wenige Fehler und verkürzten zur Pause auf 43:47.

Diesen Schwung konnten die Bonner nicht mit in die zweite Hälfte nehmen, in den ersten sieben Minuten des dritten Viertels erzielten sie nur drei Punkte. Die Gäste kontrollierten nun die Partie, dominierten das Rebound-Duell und fanden im dribbelstarken Sylvain Francisco (22 Punkte) eine starke Option in der Offensive. Auf bis zu 17 Zähler Differenz setzten sich die Bayern ab, im Schlussabschnitt ließen sie Bonn nicht mehr näher als sieben Punkte herankommen. Im Final-Four treffen die Münchner im Februar auf die Bamberg Baskets - das ergab die Auslosung direkt nach der Partie in Bonn. Im zweiten Halbfinale spielt Alba Berlin gegen ratiopharm Ulm.



"Das ist mein erstes Basketballspiel. Ich bin begeistert vom Spiel, der Atmosphäre - einfach vom gesamten Event", erzählt Christof begeistert von seinem ersten BBL-Erlebnis. Neben einer persönlichen Begrüßung durch Verantwortliche der easyCredit BBL durfte der Gewinner im Zuge der Aktion als VIP-Gast bis an den Spielfeldrand herantreten und Francisco, Bonga, Sengfelder und Co. aus nächster Nähe beobachten. Sein easyCredit VIP-Erlebnis wird er so schnell nicht vergessen.