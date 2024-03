"Gewinnen, gewinnen, gewinnen": Warum Sandhausen weiter an den Aufstieg glauben darf

An bislang 30 Spieltagen lag der SV Sandhausen nie auf einem Aufstiegsrang - und darf sich im Saisonendspurt aber dennoch Hoffnung auf den direkten Wiederaufstieg machen. Die auf den Relegationsplatz fehlenden sechs Punkte erscheinen aufgrund verschiedener Faktoren machbar.

Die vergangenen beiden Partien sind ein Sinnbild des bisherigen Saisonverlaufs des SV Sandhausen. Auf die 0:2-Niederlage in Ulm ließen die Kurpfälzer am Sonntag einen 1:0-Sieg gegen die SpVgg Unterhaching folgen. Und hatte man sich im Anschluss an das Spiel gegen die Spatzen bereits öffentlich für ein weiteres Jahr in Liga drei gewappnet, geistern nun wieder leise Hoffnungen auf einen direkten Wiederaufstieg durch den Hardtwald.

Klar, hierfür trägt auch die Konkurrenz eine Mitschuld. Schließlich enttäuschen im neuen Jahr sowohl Dynamo Dresden als auch Jahn Regensburg, die sich noch in der Hinrunde eine mehr als komfortable Ausgangslage verschafft hatten. Das Tableau ist mittlerweile eng zusammengerückt. Den SVS trennen nunmehr lediglich sieben Zähler von der Tabellenspitze, einer weniger ist es auf die Ränge zwei und drei - die angesichts der Formkrise von Dresden und Regensburg greifbarer denn je erscheinen.

Die Konkurrenz klaut sich Punkte - SVS ohne direkte Duelle

Vergleicht man Sandhausens Restprogramm mit dem der Konkurrenz, ist der Sprung in die Aufstiegsränge drin - weil sich die vier vor dem SVS befindlichen Teams in jedem Fall noch Punkte wegnehmen werden. Preußen Münster, mit 27 von 33 möglichen Punkten formstärkstes Team in der Rückrunde, könnte hier zum entscheidenden Faktor werden, schließlich stehen nach der nun anstehenden Länderspielpause direkt hintereinander Spiele gegen Dresden, Regensburg und Ulm an. Die Ulmer spielen zudem ebenfalls noch gegen den Jahn, der außerdem noch die Dresdner empfängt.

Sandhausen, mit 18 Punkten drittstärkstes Rückrunden-Team, hingegen trifft größtenteils auf Teams aus der unteren Tabellenhälfte, alle kommenden Gegner liegen aktuell hinter der Elf von Jens Keller. Nur Rot-Weiss Essen (47 Punkte) und Borussia Dortmund II (45 Punkte) bewegen sich in den Sphären des SVS, doch auch der Vorletzte aus Duisburg sowie Pokal-Halbfinalist Saarbrücken konnten im neuen Jahr bereits ordentlich punkten.

Zwei gerissene Serien machen Mut

Klar ist aber auch, dass Sandhausen dafür endlich konstant gewinnen muss, zu Jahresbeginn gab man drei Führungen aus der Hand und holte nur drei statt möglichen neun Punkten. Was den Kurpfälzern Hoffnung machen darf: Mit dem Sieg gegen Unterhaching, nach dem Keller weiterhin Verbesserungspotenzial sah ("Wir waren gut im Spiel bis zum Tor, spielen dann nicht mehr Fußball und lassen uns hinten reindrängen"), brach der SVS auch mit zwei Serien: Im achten Anlauf klappte es mit dem ersten Sieg gegen einen Aufsteiger, zudem gewann man erstmals in der laufenden Spielzeit ein Sonntagsspiel (zuvor zwei Remis, zwei Niederlagen).

Keller nahm das Wort "Aufstieg" im Anschluss nicht in den Mund, sprach aber dennoch ganz klar davon. "Gewinnen, gewinnen, gewinnen" müsse sein Team von nun an, ansonsten verbiete sich ein Blick auf die Tabelle ohnehin. "Wir haben jetzt einen Dreier geholt, wir müssen das nächste Spiel wieder einen Dreier holen, um wieder da oben hinzurücken", lautete die in der Sache einfache Vorgabe an seine Mannschaft bei MagentaSport.

Nach der Länderspielpause geht es für Sandhausen nach Verl. Dann gilt es, die Sonntagsbilanz weiter aufzupolieren - und die Ausgangslage im Rennen um Liga zwei zu verbessern.