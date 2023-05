Gewinne jetzt ein Bachelor-Stipendium!

Gemeinsam mit der staatlich anerkannten IST-Hochschule für Management vergibt der kicker ein Stipendium für den erstmals im Oktober startenden Bachelor-Studiengang "Sportwissenschaft und Training". Wer umfassende Kompetenzen in den Bereichen Training, Coaching und Management erlangen möchte, kann sich jetzt bewerben.

Auch Ex-Profi Dominic Peitz, mittlerweile Nachwuchsdirektor bei Holstein Kiel, studierte an der IST-Hochschule. IST

Die Studierenden erwerben ein fundiertes Wissen zu Themen wie Trainingswissenschaft, Sporternährung, Leistungssteuerung, Biomechanik, Sportmedizin, Wettkampfsteuerung und Regeneration. Weiterhin erlangen sie Kompetenzen in analytischen Bereichen und im Datenmanagement sowie psychologische und soziale Fähigkeiten. Die Teilnehmer haben außerdem durch Wahlmodule die Möglichkeit, ihr Studium nach ihren persönlichen Interessen auszurichten.

Ein großer Vorteil des Bachelor-Studiengangs ist neben seiner besonderen Praxisnähe die große Flexibilität. Dank moderner Lehrmethoden entscheiden die Studierenden zum großen Teil selbst, wann und wo sie lernen. Neben flexibel zu bearbeitenden Studienheften und ergänzenden Präsenzphasen liegt ein Schwerpunkt auf multimedialen Vermittlungsformen wie z. B. Online-Vorlesungen, die jederzeit und von überall angeschaut werden können. So passt sich das Studium an die individuellen Bedürfnisse der Studierenden an und kann auch trotz Wettkampf- oder Trainingszeiten absolviert werden.

Zu den möglichen Einsatzfeldern nach Abschluss des Studiums gehören beispielsweise Profivereine, Breitensportvereine, Leistungsstützpunkte und Leistungszentren, Sportverbände, Nachwuchsleistungszentren sowie der Gesundheits- und Rehasport.

Diese akademische Ausbildung für Trainerinnen und Trainer kann neben der sechssemestrigen Vollzeitvariante auch in einer achtsemestrigen Teilzeitvariante absolviert werden. Letztere bietet noch mehr zeitliche Freiräume - ein Studium ist so auch neben dem Job oder dem Leistungssport möglich. Das zu vergebende Stipendium hat einen Gesamtwert von 12.924 Euro (Vollzeit) oder 14.352 Euro (Teilzeit). Der Studiengang startet erstmals im Oktober 2023 zum Wintersemester. Alle weiteren Informationen zur Bewerbung gibt es unter www.ist- hochschule.de/kicker. Eine Teilnahme ist bis zum 18. Juni 2023 möglich.