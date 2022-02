"Gewinnbringende Arbeit": Köck bleibt bei Schalding-Heining

Der SV Schalding-Heining hat die Weichen für die Zukunft gestellt. Trainer Stefan Köck bleibt über die laufende Saison hinaus Trainer des Regionalligisten.

Ende März steigt der SV Schalding-Heining wieder in den Spielbetrieb ein. Bevor es wieder um Punkte geht, hat der Regionalligist aus Bayern die Zukunft auf der Trainerbank geklärt. Der Klub, der im Abstiegskampf steckt, hat vorzeitig mit Coach Stefan Köck verlängert.

"Wir freuen uns, dass wir in eine weitere gemeinsame Spielzeit gehen", erklärte Abteilungsleiter Michael Sonndorfer. "Stefan hat die letzten Jahre eine sehr gewinnbringende Arbeit geleistet. Die Förderung junger Spieler im Herrenbereich, die durch unsere Trainer im Nachwuchsbereich ausgebildet wurden, wie auch die Zusammenarbeit zur U 23 und Jugend hat den SVS weiter vorangebracht. Jetzt wollen wir gemeinsam diesen Erfolg weiterführen."

Ich freue mich sehr über das mir entgegengebrachte Vertrauen. Stefan Köck

Köck ist seit 2013 im Verein und hat 92 Spiele für Schalding-Heining in der Regionalliga bestritten. In der Saison 2016/17 hat der damalige Spieler das Traineramt übernommen und geht bei den Grün-Weißen mit der Vertragsverlängerung bis 2022/23 in seine siebte Saison als verantwortlicher Trainer. "Ich freue mich sehr über das mir entgegengebrachte Vertrauen und fühle mich nach wir vor geehrt Trainer bei diesem tollen Verein sein zu dürfen", ließ Köck wissen.