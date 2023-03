Gewandelter Hamilton: "Es gab noch nie einen Fahrer wie mich"

Sir Lewis Hamilton hat die Hoffnung auf seinen achten WM-Titel nicht aufgegeben. Das Vorjahr ohne Sieg hat vorher nicht gekannte Qualitäten bei dem Mercedes-Piloten hervorgebracht.

Wenn Niki Lauda sprach, dann hörte man zu. Das galt für die Formel-1-Fans daheim am Fernseher genauso wie für zwei Rekordweltmeister. Mit Michael Schumacher redete der 2019 verstorbene Österreicher oft und intensiv, als Boss des Aufsichtsrats des Mercedes-Rennstalls ab 2012 war er zudem ein Mentor für Lewis Hamilton. "Ich habe viel mehr gelernt, wenn ich verloren habe, als wenn ich gewonnen habe", lautete einer von Laudas Tipps an den Briten. Und Hamilton weiß heute, wie richtig dieser Ratschlag war, gerade nach der ziemlich verkorksten Saison 2022.

Erste Saison überhaupt ohne Sieg

Seit 2007 fährt Hamilton in der Formel 1, er ist wie Schumacher siebenmaliger Weltmeister und hat außerdem in jedem Jahr mindestens ein Rennen gewonnen - nur nicht im Vorjahr. Schon früh hatte er da gemerkt, dass der neue Mercedes seine Tücken hat, nicht nur weil der Bolide auf den Geraden gefährlich hüpfte. "Oh Gott, mit diesem Auto kann ich nicht um den Titel kämpfen", habe er sich gleich bei den ersten Tests gedacht. Er musste zuschauen, wie Max Verstappen seine zweite Weltmeisterschaft holte, mehr als drei 2. Plätze gegen Ende der Saison waren für ihn selbst nicht drin. Den einzigen Mercedes-Sieg fuhr sein 13 Jahre jüngerer Teamkollege George Russell im vorletzten Rennen in Brasilien ein.

"Ich bin in und außerhalb des Autos gewachsen"

Hamilton hat es sportlich genommen, ganz nach Laudas Devise. "Ich bin in und außerhalb des Autos gewachsen", sagt er rückblickend im Interview mit dem kicker. "Wie ich mein Leben nutze, wie ich meine Zeit verbringe und mit meiner Energie haushalte. Ich glaube auch, dass ich ein besserer Teamkollege bin als je zuvor." Mit Nico Rosberg hatte er sich einst erbitterte Duelle geliefert, mit seinem Landsmann Russell wirkt es nun fast kumpelhaft. Inzwischen stellt sich Hamilton fast ungewohnt selbstlos in den Dienst der Mannschaft, er fungiert als Test- und Entwicklungsfahrer und brachte so den Silberpfeil voran. Und auch für den neuen Ersatzpiloten Mick Schumacher hat er ein Lob parat: "Er ist ein Zugewinn für Mercedes."

Daneben spricht Hamilton auch immer wieder gesellschaftliche Dinge an, nicht nur in den Golfstaaten, wo die Formel 1 inzwischen vier Rennen austrägt. Hamilton kämpft weiter für die "Black Lives Matter"-Bewegung und will sich auch künftig nicht den Mund verbieten lassen, obwohl die Vermarkter der Rennserie es lieber sähen, wenn sich die Fahrer aufs Fahren konzentrieren würden. "Ich bin hungrig auf Veränderung", sagt Sir Lewis, den Queen Elizabeth II. im Jahr 2020 in den Adelsstand erhoben hatte. "Und ich bin hungrig, weil es immer noch über hundert Millionen Kinder gibt, die keinen Zugang zu Bildung haben."

Neben allem sozialen Engagement, seinen Ausflügen in die Modewelt oder seinem Nebenjob als Förderer von Motorsport-Talenten, bleibt Hamilton natürlich auch hungrig auf den achten Titel, den alleinigen Rekord. "Ich habe immer noch das Gefühl, dass ich es fahrerisch draufhabe", erklärt er. Noch nie siegte in der Formel 1 ein Fahrer, der bei mehr als 300 Rennen am Start stand. Hamilton war bei 310 Grands Prix dabei, davon gewann er 103, aber so manche Statistik ist ihm einerlei: "Es gab noch nie einen Fahrer wie mich, also …" Und so würde es kaum verwundern, wenn er seinen Vertrag in Kürze über die Saison hinaus verlängert, wie einige Insider bereits munkeln.

Seinen 38. Geburtstag Anfang Januar hatte er bei einem Ausflug in die Antarktis mit Snowboard-Legende Shaun White gefeiert. Hamilton wollte den Kopf freibekommen, nicht mehr an das so dramatisch wie umstritten verlorene WM-Finale 2021 gegen Verstappen denken und auch nicht an das trostlose Jahr 2022. "Das einzige Problem mit Max ist wohl, dass er jünger ist als ich", sagt Hamilton über sein Verhältnis oder Nicht-Verhältnis zum zuletzt so überlegenen Konkurrenten. Ansonsten konzentriert er sich lieber voll auf die neue Saison, auch wenn es nach den Tests so aussieht, als ob der neue, schwarze Mercedes wieder etwas langsamer ist als das Auto von Red Bull. Sollte er die alleinige Titel-Bestmarke am Ende verpassen, wird er auch das verkraften. "Ich denke nicht daran, den achten Titel nicht zu haben. Wenn ich bei sieben stehen bleiben sollte, dann ist das trotzdem fantastisch und viel besser als das, was die meisten anderen je hatten." Die Legende Niki Lauda immerhin war dreimal Weltmeister.

