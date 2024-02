Gewaltige Lücke in Heidenheim: BVB muss sich im Aufbauspiel steigern

Borussia Dortmund hat am Freitagabend beim 1. FC Heidenheim insbesondere spielerisch enttäuscht. Das 0:0 beim Aufsteiger war daher das an diesem Tag maximal Mögliche für den ersatzgeschwächten Vize-Meister, der sich dringend steigern muss, um nicht erneut unter Druck zu geraten.

Sebastian Kehl und Edin Terzic sind beide nicht bekannt dafür, die Mannschaft von Borussia Dortmund in aller Öffentlichkeit anzugehen. Dortmunds Sportdirektor wägt seine öffentlichen Worte stets mit Bedacht ab, BVB-Trainer Terzic formuliert Kritik - insbesondere persönliche - nur in geschlossenen Räumen wie dem Trainerbüro oder der Mannschaftskabine. Am Freitagabend aber war der Frust bei Terzic so groß, dass er nach dem enttäuschenden 0:0 in Heidenheim für seine Verhältnisse erstaunlich deutliche Worte im Interview mit DAZN wählte - und damit offenbar sogar seinen Sportdirektor überraschte, der in der Mixed-Zone von "einem kleinen Schritt nach vorne sprach".

Terzic dagegen monierte, es habe "kaum jemanden" gegeben, "der auch nur annähernd an sein Leistungsmaximum gekommen ist". Insgesamt sei die Leistung seiner Mannschaft "deutlich zu wenig" gewesen. Seine Kritik: "Wir waren zu kompliziert, haben es nicht sauber gespielt, hatten große Probleme mit dem Platz. Wir hatten sehr viel Ballbesitz, konnten aber keine Durchschlagskraft zeigen, keine Wucht entwickeln und Torchancen herausspielen."

Wir haben es Heidenheim zu einfach gemacht. Sebastian Kehl

Schwachpunkte, die freilich auch der in Summe etwas milder gestimmte Kehl deutlich ansprach: "Uns hat Kreativität gefehlt, Durchschlagskraft", sagte der 43-Jährige, der explizit die Positionierung der Spieler ansprach, die vor der Partie anders besprochen worden war: "Wir haben es so nicht umgesetzt, wie wir uns das vorgenommen hatten. Dadurch haben wir es Heidenheim zu einfach gemacht."

Individuelle Qualität diesmal kein Faktor

Der BVB agierte auch in Heidenheim mit der Doppelspitze Niclas Füllkrug/Youssoufa Moukoko und einem 3:2-Aufbau. Weil jedoch sowohl die offensiven Außen Donyell Malen und Jamie Bynoe-Gittens als auch der zentral positionierte Marcel Sabitzer weit vorschob, klaffte eine gewaltige Lücke zwischen den Aufbau- und Angriffsspielern. Die Folge waren zwar gute Ballbesitzwerte, aber kaum zielführende Aktionen ins letzte Drittel. Landete der Ball dann doch mal dort, fehlte es zudem an zündenden Ideen. Auch die höhere individuelle Qualität der Einzelspieler war - anders als bei den Siegen in Darmstadt (3:0), in Köln (4:0) sowie gegen Bochum (3:1) - diesmal kein Faktor.

Auch er war in Heidenheim nicht mit von der Partie: Rückkehrer Jadon Sancho. picture alliance / Kirchner-Media

Natürlich mussten sowohl die Verantwortlichen als auch die Beobachter bei der Analyse und Bewertung der Partie die Dortmunder Personalsituation berücksichtigen: Neun potenzielle Stammspieler fehlten in Heidenheim, darunter die eigentlich für den Aufbau und die Kreativität zuständigen Felix Nmecha, Julian Brandt, Marco Reus und Jadon Sancho. Dennoch: Auch von dem vorhandenen Personal darf und muss mehr erwartet werden von einer Mannschaft, die zur Spitze der Liga zählen möchte.

Ein Manko, das der BVB im Sommer beheben muss

Auch wenn sie die Flexibilität der Dortmunder Auftritte grundsätzlich erhöht hat seit der Winterpause, wie Kehl zu Recht anmerkte, sind wirklich signifikante Fortschritte noch nicht dauerhaft erkennbar. Das allerdings ist nur bedingt dem neu formierten Trainerteam um Terzic sowie seine dazugekommenen Assistenten Sven Bender und Nuri Sahin anzulasten. Es fehlt dem Kader aktuell schlicht an Qualität im zentralen Bereich - nicht nur aufgrund der vielen Verletzten. Ein Manko, das der BVB in der Sommer-Transferperiode dringend beheben muss, um nicht weiter so leicht durch enge Manndeckung und Pressing des Gegners ausbremsbar zu sein.

Zehn Punkte aus den ersten vier Spielen sind daher zwar ein ordentlicher Wert, aber auch ein trügerischer, waren die Gegner bislang doch allesamt zwar unbequem zu bespielen, aber auch deutlich schwächer besetzt als der BVB. "Ich lasse mir die Entwicklung nicht kaputtmachen", sagte Kehl in Heidenheim mit Verweis auf den angestoßenen Prozess. Doch auch ihm dürfte bewusst gewesen sein, dass weitere Schritte schnell erfolgen müssen, um Konstanz in die Punkteausbeute zu bekommen - und um nicht wieder ins Hintertreffen zu geraten, was die Qualifikation zur Champions League betrifft.

Personalsituation bessert sich

Personelle Besserung immerhin ist in Sicht: Sowohl die zuletzt erkrankten Brandt, Reus und Gregor Kobel sowie der muskulär angeschlagenen Jadon Sancho dürften gegen Freiburg wieder zur Verfügung stehen. Zudem sind bis dahin auch der in Heidenheim eingewechselte Kapitän Emre Can sowie der diesmal nicht eingesetzte Mats Hummels auf dem Weg zurück zu einer 100-prozentigen Leistungsfähigkeit.