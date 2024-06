Gewaltausbruch in der Landesliga: Saarländischer Verband greift hart durch

Anfang Mai kam es in der saarländischen Landesliga Ost zwischen der SVG Bebelsheim-Wittersheim und dem SV Kirrberg zu einer schweren Attacke auf den Schiedsrichter. Nun hat der zuständige Verband gegen den Verein und einen Zuschauer, der einen Spielerpass besitzt, hart durchgegriffen.

Die SVG Bebelsheim-Wittersheim muss nach kümmerlichen fünf Punkten gepaart mit einer Tordifferenz von -154 die Landesliga Ost verlassen und künftig auf neuntklassigem Terrain weiterkicken. Auch wenn am 5. Mai noch vier Spieltage zu absolvieren waren, das sportliche Schicksal der SVG war vorgezeichnet. Der Nährboden für ein hitziges Abstiegs-Finish schien daher ganz und gar nicht bereitet.

Trotzdem kochten im Duell mit dem SV Kirrberg nach 70 Minuten die Emotionen über. Nach einer Roten Karte für die Heimelf schlug angeblich ein Spieler der Heimelf dem Schiedsrichter die Karte aus der Hand. Dieser brach die Partie sofort ab, was einige Zuschauer zu üblen Beleidigungen veranlasst haben soll. Als der Referee nach einer besonders üblen Verunglimpfung den Übeltäter zur Rede stellen wollte, sei offenbar ein weiterer Zuschauer dazu gekommen und habe dem Schiedsrichter zweimal mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Schwere Verletzungen an Nasen- und Jochbein sowie am Ohr seien die drastische Folge gewesen. Die Polizei rückte an, der Schiedsrichter musste ins Krankenhaus.

Verband schickt neutralen Beobachter

Jetzt hat der Saarländische Fußball-Verband (SFV) ein Urteil gesprochen: Die SVG Bebelsheim-Wittersheim muss wegen "grob unsportlichen Verhaltens von Zuschauern und des tätlichen Angriffs eines Zuschauers" eine Geldstrafe in Höhe von 1.500 Euro zahlen und darf darüber hinaus zu Beginn der neuen Saison drei Pflichtspiele nicht auf dem heimischen Sportgelände, sondern nur außerhalb des Gemeindegebiets von Mandelbachtal austragen. Zudem wird die SVG die Kosten dafür zu tragen haben, dass der Verband zu den nächsten acht Pflichtspielen einen neutralen Beobachter schickt. Die Begegnung vom 5. Mai, bei der es bis zum Abbruch 1:1 stand, wird für den SV Kirrberg gewertet.

Für den Schläger aus dem Zuschauerbereich fiel ins Gewicht, dass er eine Spiel-Erlaubnis für die SVG besitzt. Der Verband sperrte ihn deswegen bis zum 11. Mai 2028. Doch nicht nur das, der SFV teilt weiter mit: "Außerdem wird er für den gleichen Zeitraum mit einem Verbot belegt, ein Amt im SFV sowie im gesamten Zuständigkeitsbereich des SFV, insbesondere bei der SVG Bebelsheim-Wittersheim, zu bekleiden."