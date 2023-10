"Gewalt" und Mittagsschlaf: Warum Dante auch mit 40 noch topfit ist

Mit dem FC Bayern holte er 2013 das Triple, mit Nizza steht er derzeit auf Platz zwei der Ligue 1: Dante wird heute 40 - und ist immer noch Stammkraft in einer europäischen Topliga. Wie macht er das?

In der Nacht vor dem größten Erfolg kann Dante Bonfim Costa Santos, genannt Dante, nur schlecht schlafen. Schuld daran war jedoch nicht das Hotelzimmer in Brasilien, auch nicht die fünf Stunden Zeitverschiebung zwischen Rio de Janeiro und München. Der damalige Verteidiger des FC Bayern hatte nach einem aufreibenden Rechtsstreit zwischen Klub und Verband zur Nationalmannschaft und deren Länderspiel gegen England reisen müssen - und verpasste deshalb das DFB-Pokalfinale und damit den Triple-Sieg der Münchner 2013 gegen den VfB Stuttgart. Ein Glückwunsch-Video schickte er, mehr Motivation war nicht möglich. Heute, über elf Jahre später, feiert der Immer-noch-Profi und Stammspieler von Nizza OGC seinen 40. Geburtstag. Und den Schlaf raubt ihm gar nichts mehr.

25 Jahre zuvor. Dante ist schmächtig, in der Regel aber deutlich länger als seine Altersgenossen. Im Gegensatz zu seiner heutigen Afro-Frisur sind die Haare damals noch kurz. Bis er 13 war, lebte der Teenager in Salvador, einer Stadt an der Ostküste, knapp 1300 Kilometer Luftlinie von Brasilia entfernt. Der Vater arbeitete 20 Autostunden entfernt, die Mutter kümmerte sich mit den Großeltern um die Erziehung. Ohne Freude und Fußball ging damals nichts. Die Zeit habe ihn geprägt, sagt Dante heute. In den meisten seiner Vereine ist der Verteidiger als immer lachender Sonnenschein bekannt, eine der Eigenschaften der Menschen in Bahia. Doch das war nicht immer so.

Dantes Hartnäckigkeit wird belohnt

Es ist früher Abend, Dante steht am Rande eines Fußballplatzes nahe Nizza, im Oktober ist es an der Cote d’Azur noch angenehm mild. Nebenan feilt sein Sohn an seiner Schusstechnik. Während er dem kicker von seiner Jugend erzählt, klingt Dante fast etwas mechanisch, natürlich, die Geschichte des Jungen aus einfachen Verhältnissen hat er schon häufig erzählt. Emotional war sie trotzdem.

Viele Kinder können damals Fußballspielen, die Technik lernen die meisten auf der Straße. So auch Dante. Der Unterschied zu den anderen: Er gibt seinen Traum vom Profi nicht auf, legt im weitläufigen Brasilien tausende Kilometer per Bus zurück. Klapperte mehrere Vereine ab, die ihn jedoch ablehnen. Absolvierte Probetraining um Probetraining. Alles ohne Erfolg. Bis ihm Capivari, ein Verein nahe Sao Paolo eine Chance gab.

Die Kunst des Ausruhens führt zum Erfolg

2013 gewann Dante mit dem FC Bayern das Triple. imago sportfotodienst

Die Erfahrungen von damals helfen Dante. In Belgien, bei Standard Lüttich lernt er Michel Preud’homme kennen, der Trainer bringt ihm nicht nur die spielerischen Eigenheiten des europäischen Fußballs, sondern auch die Kunst des Schlafens bei. Er lernt dabei, sich auch wirklich auszuruhen, seinen Schlafgewohnheiten einen Rhythmus zu geben. Er steigt immer weiter auf, wechselt nach Deutschland zu Borussia Mönchengladbach, anschließend zum FC Bayern und wiederum fünf Jahre später zum VfL Wolfsburg. An alle drei Stationen denkt er noch heute, pflegt den Kontakt zu ihnen, vor allem zum kürzlich nach Mainz gewechselten Ex-Wolfsburger Josuha Guilavogui.

Heute, in Nizza, ist Dante das siebte Jahr in Folge Kapitän, sein Nebenmann in der Abwehr Jean-Clair Todibo könnte mit 23 Jahren sein Sohn oder - weniger optimistisch - sein sehr junger kleiner Bruder sein. "So sehe ich mich auch", sagt Dante lachend, als großer Bruder also. Er spricht viel mit dem Nationalspieler Todibo, berät, verbessert, lobt. Spielt der Ex-Schalker so weiter, könnte er der nächste teure Transfer aus Frankreich werden. Und nach dem Conference-League-Viertelfinale im vergangenen Jahr so viel erreichen wie Dante.

Welche deutschen Wörter er noch kennt? "Körpersprache" zum Beispiel

Nach dem Training weiterlaufen, keine Einheit auslassen, auch wenn der Trainer es angesichts seines Alters anbietet, die Muskeln reizen, kurzum: "Meinem Körper Gewalt antun", wie es Dante ausdrückt. All das half ihm auf seinem Weg. Macht er einfach mehr als alle anderen? "Das ist ein großer Faktor", sagt er. Den Kopf trainieren, Bällen auf einem dreidimensionalen Bildschirm folgen und sie zählen, all das hilft bei der mentalen Stärke. Um auch mit 40 noch immer den Schritt vor dem auf den Beinen schnelleren Stürmer zu sein.

Müde ist er manchmal schon. Im normalen Maße, wie ein Spieler mit 20 Jahren Profitum nun mal ist. Ist mal Zeit, legt sich Dante auch mittags hin, 45 Minuten, mehr muss nicht sein. Er träumt mittlerweile auch mal auf Französisch, die Sprache beherrscht er deutlich besser als Deutsch, das er seit nunmehr acht Jahren nicht mehr regelmäßig spricht. Einige Worte fallen ihm aber noch ein, wenn er darüber nachdenkt, am liebsten mag er "überragend" oder "Körpersprache". Worte, die er wohl oft gehört hat. Er spricht sie fast perfekt aus.

Mit Nizza ist Dante gut in die Saison gestartet

Wie es nun weitergeht? Erst einmal die Saison zu Ende spielen, Nizza ist wie in den vergangenen Jahren anfangs gut dabei, belegt in dieser Spielzeit sogar Platz 2 vor Paris Saint-Germain. Den Hauptstadtklub um Kylian Mbappé und Co. haben die Niceois schon besiegt, 3:2 vor einem Monat. Dante spielte 90 Minuten durch. So kann es noch lange weitergehen, mindestens jedoch eineinhalb Jahre. Dann will Dante Trainer werden, ob in der Jugend oder im Herrenbereich ist vorerst zweitrangig. Mit einem guten Schlaf ist auch als Coach eine große Karriere möglich.